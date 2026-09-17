El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Federico Ríos, se pronunció a favor de que Marcelo Orrego y Fabián Martín vuelvan a compartir fórmula en las elecciones de 2027. Así, sumó su voz a otros dirigentes del oficialismo que ya impulsaron públicamente esa alternativa.

La definición la dio durante una entrevista en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, cuando fue consultado sobre la posibilidad de que el gobernador y el vice vuelvan a competir juntos. “La verdad que coincido con 'equipo que gana no se toca'”, afirmó Ríos.

El funcionario sostuvo que Orrego y Martín conforman “un complemento perfecto” y consideró que el binomio mostró resultados positivos desde que llegó al Gobierno provincial. Para Ríos, la sociedad política entre ambos dirigentes mantiene una valoración positiva dentro del oficialismo y no debería ser alterada por los movimientos electorales que se dieron durante 2025.

“Entiendo que es un complemento perfecto, el doctor Marcelo Orrego con Fabián Martín, la verdad que es una fórmula que ha dado muy buenos resultados”, señaló.

En su argumento, Ríos destacó tanto la conducción de Orrego como la tarea de Martín en la Legislatura. Sobre el gobernador, sostuvo que “ha sabido marcar el norte en esta provincia de San Juan”, mientras que del vice resaltó su desempeño en el manejo de la Cámara de Diputados y las últimas votaciones.

La postura de Ríos también fue puesta a prueba con la elección de 2025, cuando Martín encabezó la lista del oficialismo para Diputados nacionales y no logró ingresar al Congreso. El dirigente fue consultado sobre si ese resultado podía modificar el escenario y convertirse en un factor para discutir una fórmula diferente en 2027.

Para el secretario de Ambiente, ese antecedente no debería condicionar la discusión. “La verdad que no, porque son dos escenarios totalmente distintos, el año pasado fue un escenario político diferente al que va a ser en el 2027”, respondió.

La definición de Ríos se suma a las expresiones públicas de Enzo Cornejo y Gustavo Usín, quienes también respaldaron la continuidad de Orrego y Martín. Ambos diputados habían planteado la posibilidad de sostener el actual binomio y utilizado como argumento la continuidad del equipo de Gobierno.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, también había tomado posición sobre el tema y planteado de manera explícita que, si pudiera incidir en la decisión, elegiría “Orrego-Martín”. De esta manera, distintas voces del oficialismo fueron dejando expresada una misma alternativa para la elección provincial de 2027.

Por ahora, la fórmula no está formalmente definida y el escenario electoral todavía depende, entre otros factores, de las reglas que se establezcan para los próximos comicios. Sin embargo, los pronunciamientos públicos ya comenzaron a instalar una discusión sobre quién debería acompañar a Orrego en una eventual búsqueda de la reelección.

Ríos dejó clara su posición y, además de respaldar la continuidad del binomio, consideró que el resultado de 2025 pertenece a un escenario político diferente y no debería convertirse en un argumento para modificar la fórmula de cara a 2027.

Textuales

Federico Ríos / Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable