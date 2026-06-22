El municipio de Rivadavia continúa desarrollando el operativo de poda del arbolado urbano en distintos sectores del departamento, una tarea que comenzó oficialmente el pasado 15 de mayo y que se extenderá durante la temporada invernal. La campaña se realiza en esta época del año debido a que los árboles se encuentran en período de reposo vegetativo, lo que permite intervenirlos de manera más segura y con menor impacto en su desarrollo.

Los trabajos consisten en la intervención técnica y autorizada de los ejemplares ubicados en la vía pública, con el objetivo de reducir el estrés que provoca la poda, preservar la salud de las especies y prevenir posibles riesgos. Desde el municipio destacaron que no se trata únicamente de una cuestión estética, sino de una acción clave para mantener el equilibrio ecológico del entorno urbano.

Para llevar adelante el operativo, se dispusieron camiones, grúas y distintas cuadrillas de operarios que trabajan bajo la supervisión de especialistas. Estos profesionales determinan qué árboles deben ser intervenidos y qué tipo de poda aplicar, priorizando la eliminación de ramas secas, enfermas o con riesgo de quiebre.

Además, las tareas permiten despejar luminarias, semáforos, cartelería vial y fachadas de viviendas, así como también retirar ramas bajas que puedan obstaculizar el paso de peatones y vehículos. De esta manera, se mejora tanto la seguridad como la funcionalidad del espacio público.

El cronograma avanza semanalmente por distintos barrios del departamento, con el objetivo de acondicionar los espacios que comparten los vecinos. Se estima que al finalizar el operativo se habrán intervenido entre 10.000 y 11.000 ejemplares, mediante tareas específicas y controladas.

Desde la Municipalidad recordaron que la poda en la vía pública es un servicio completamente gratuito y que únicamente puede ser realizada por personal autorizado, debidamente identificado con indumentaria oficial. En ese sentido, advirtieron sobre posibles estafas y remarcaron que ningún trabajador municipal está habilitado a cobrar por estas tareas.

Asimismo, indicaron que ante la presencia de personas que intenten realizar podas de manera irregular o solicitar dinero por el servicio, los vecinos deben denunciar la situación a la línea de Atención al Vecino: 2644435809. También recordaron que los pedidos particulares deben gestionarse a través de los canales oficiales del municipio.

Entre las recomendaciones, se reiteró que los operarios deben estar identificados, que no se comercializan bolsas para residuos de poda desde el municipio y que ningún agente está autorizado a ofrecer servicios de manera privada o domiciliaria.