La Municipalidad de Rivadavia inauguró una nueva parada de colectivo climatizada frente a la Universidad Católica de Cuyo, sobre Avenida Ignacio de la Rosa, en el marco del plan de modernización urbana y mejora del transporte público del departamento.

El acto fue encabezado por el intendente Sergio Miodowsky, quien destacó que esta obra representa un avance significativo en infraestructura urbana, especialmente pensada para brindar mayor seguridad, comodidad y resguardo a los usuarios del transporte público.

El intendente Sergio Miodowsky encabezó el acto en Av. Ignacio de la Rosa. (Gentileza)

La nueva estructura está ubicada estratégicamente en uno de los puntos de mayor circulación estudiantil, beneficiando directamente a miles de alumnos, docentes y trabajadores que diariamente utilizan este servicio.

El refugio cuenta con sistema de climatización frío-calor, cerramientos con vidrio Blindex de alta resistencia y una zona con conexión Wi-Fi libre y gratuita, lo que permite transformar el tiempo de espera en un espacio más confortable y conectado.

Con esta inauguración, el municipio ya concretó cuatro de las cinco paradas inteligentes previstas en esta primera etapa. Según informaron desde la comuna, la última se instalará en las inmediaciones del Hospital Marcial Quiroga, completando un circuito clave en sectores de alta demanda.

Sin embargo, la continuidad del proyecto quedó bajo análisis tras un hecho de vandalismo ocurrido en otra de las estaciones. Días atrás, se registró el robo de un televisor LED en la parada ubicada en Avenida Libertador y calle Matías Zavalla, lo que generó preocupación en las autoridades.

El intendente Miodowsky repudió el hecho y señaló que estos actos afectan directamente a toda la comunidad, ya que las obras se realizan con recursos públicos y esfuerzo conjunto. En ese sentido, remarcó que el futuro del plan dependerá en gran parte del cuidado y compromiso de los vecinos.

Desde el municipio indicaron que las paradas cuentan con cámaras de seguridad y controles periódicos, aunque insistieron en que el factor clave es el sentido de pertenencia de la ciudadanía para preservar este tipo de infraestructura.

Finalmente, el jefe comunal subrayó que estas iniciativas buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes y consolidar un sistema de transporte más moderno, accesible y eficiente en el departamento.