La Municipalidad de Rivadavia continúa consolidando sus políticas de cuidado ambiental con resultados concretos. A poco más de un mes del lanzamiento del programa "Rivadavia Separa", el departamento ya logró recuperar y reciclar 47.000 kilogramos de residuos secos, evitando que esos materiales terminen en disposición final.

La iniciativa comenzó el pasado 1 de junio con el objetivo de fomentar la separación de residuos en origen y fortalecer la cultura del reciclaje entre los vecinos, promoviendo hábitos que contribuyan al cuidado del ambiente y a una gestión más sustentable de los residuos urbanos.

El programa propone clasificar los desechos en dos grandes grupos: residuos secos, como papel, cartón, plástico, vidrio y latas, y residuos húmedos u orgánicos.

Como parte de esta modalidad, el municipio implementó un sistema de recolección diferenciada. Si bien el servicio domiciliario se mantiene todos los días, cada miércoles está destinado exclusivamente al retiro de residuos secos reciclables, mientras que el resto de la semana continúa la recolección habitual de residuos domiciliarios.

Para garantizar el funcionamiento del programa, la Municipalidad capacitó especialmente al personal encargado de la recolección diferenciada y de las tareas de concientización en los distintos barrios, con el propósito de acompañar a los vecinos en la correcta separación de los residuos.

Además, quienes no logren sacar los materiales reciclables el día miércoles cuentan con una alternativa permanente. En el Parque de Rivadavia funciona un Punto Limpio, donde los vecinos pueden depositar sus residuos secos cualquier día de la semana. Posteriormente, el municipio retira el material para incorporarlo al circuito de reciclaje.

Desde la comuna destacaron que el compromiso de la comunidad ha sido fundamental para alcanzar los primeros resultados del programa. Hasta el 15 de julio, ya se habían recuperado 47 toneladas de materiales reciclables, un volumen que representa un importante aporte a la reducción de residuos y al aprovechamiento de recursos.

Con este tipo de iniciativas, Rivadavia busca consolidar un modelo de gestión ambiental basado en la participación ciudadana, el reciclaje y la economía circular, impulsando acciones que contribuyan a construir un departamento más limpio, ordenado y sustentable.