El municipio de Rivadavia puso en marcha una nueva etapa de trabajo junto a Unicef Argentina para fortalecer las políticas públicas destinadas a niños y adolescentes. A través de la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), se realizará un diagnóstico que contempla 15 temáticas, entre las que se encuentran la violencia, la inclusión educativa, la salud mental y el medio ambiente.

Paola Llinás, consultora del equipo de coordinación de MUNA de Unicef, explicó a DIARIO HUARPE que el objetivo es acompañar a los gobiernos municipales en el desarrollo de estrategias que permitan mejorar las condiciones de vida de las infancias y adolescencias. Para ello, el organismo internacional brinda asistencia técnica, capacitaciones y herramientas para diseñar, implementar y monitorear políticas públicas.

"Lo que busca es poner en el centro de las agendas municipales las cuestiones vinculadas a los derechos de las chicas y los chicos", señaló la especialista.

Representantes de Unicef se reunieron con el equipo municipal de Rivadavia. (Foto: DIARIO HUARPE)

Si bien Rivadavia firmó su carta de compromiso con la iniciativa en agosto, ahora se concretó el lanzamiento local del programa. Esta instancia permitió que los representantes de Unicef mantuvieran un encuentro presencial con los equipos municipales para comenzar a identificar las principales necesidades de la comunidad.

En ese sentido, Llinás detalló que Rivadavia, al igual que los otros cuatro departamentos sanjuaninos que participan del programa, se encuentra desarrollando un autodiagnóstico que permitirá establecer cuáles son las problemáticas que requieren una intervención prioritaria.

Entre los aspectos que se analizan se encuentran la inclusión educativa de los adolescentes que están fuera del sistema escolar, la prevención de la violencia, la salud adolescente, la primera infancia, la salud mental y las cuestiones ambientales.

Sobre este último punto, la consultora destacó que se trata de una problemática que muchas veces no se relaciona directamente con los derechos de la niñez, a pesar de que tiene consecuencias importantes en la vida de los más pequeños.

"Son 15 temas que se trabajan en este autodiagnóstico para que el municipio pueda identificar cuáles son las cuestiones prioritarias y después de esto poder tomar capacitaciones y poder diseñar políticas informadas sobre aquellos temas que quiere seguir trabajando", explicó Llinás.

Cinco municipios sanjuaninos forman parte del programa

La incorporación de Rivadavia forma parte de un trabajo conjunto que también involucra a Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía. Los cinco departamentos participan de la iniciativa de Unicef, con el propósito de fortalecer las capacidades de sus equipos y avanzar en políticas públicas destinadas a la niñez y la adolescencia.

El programa MUNA comenzó a desarrollarse en Argentina entre 2021 y 2022 y, actualmente, cuenta con la participación de 250 municipios distribuidos en 12 provincias.

Llinás destacó que uno de los aspectos más importantes de la iniciativa es la posibilidad de establecer redes de colaboración entre los gobiernos locales, que pueden compartir experiencias y estrategias para abordar problemáticas similares. "Es muy positivo que el municipio se incorpore porque se generan estas redes entre municipios que trabajan sobre los mismos temas, sobre los mismos problemas que afectan a los derechos de las chicas y los chicos", concluyó.

De esta manera, el trabajo que comienza en Rivadavia permitirá definir prioridades a partir del diagnóstico local y avanzar en el desarrollo de herramientas para atender las necesidades de niños y adolescentes.