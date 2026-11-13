River Plate presentó un pedido formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reducir la sanción de Gonzalo Montiel, quien recibió tres fechas de suspensión tras ser expulsado en el Superclásico frente a Boca. La dirigencia del Millonario busca que el castigo pase a dos partidos y que el defensor pueda estar disponible para unos eventuales cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

La presentación se realizó este viernes 13 de noviembre y apunta a que el Tribunal de Disciplina revise la cantidad de fechas impuestas al campeón del mundo. En Núñez consideran que la sanción fue excesiva y pretenden recuperar al lateral derecho una instancia antes de lo previsto.

Montiel ya cumplió una fecha de suspensión en la victoria por 2 a 0 frente a Aldosivi, en Mar del Plata. Si se mantiene el castigo original, deberá cumplir la segunda jornada ante Lanús, por los octavos de final, y una tercera en caso de que River avance a la siguiente instancia.

Por eso, el pedido de reducción tiene como principal objetivo que el futbolista pueda regresar para los cuartos de final, siempre y cuando el equipo consiga superar al Granate.

Por qué sancionaron a Gonzalo Montiel

El defensor recibió la tarjeta roja durante el Superclásico disputado el 1 de noviembre en la Bombonera. La expulsión se produjo después de una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco, que el árbitro Nicolás Ramírez calificó como juego brusco grave.

Posteriormente, el Tribunal de Disciplina de la AFA oficializó una suspensión de tres partidos. La decisión generó malestar en River, donde cuestionaron la cantidad de fechas y analizaron distintas alternativas para intentar modificar el castigo.

La dirigencia finalmente avanzó con una presentación formal para que se revise la sanción y se le condone al menos una jornada.

Cuándo podría volver a jugar Montiel en River

Por ahora, el Tribunal de Disciplina no estableció una fecha para resolver el planteo. Mientras espera una respuesta, el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio trabaja con la posibilidad de no contar con el defensor para el compromiso frente a Lanús.

En ese escenario, Giovanni González volvería a ocupar el lateral derecho, posición en la que ya fue titular frente a Aldosivi. Además, el entrenador incorporó a los entrenamientos de Primera al juvenil Gabriel Rodríguez, una alternativa para cubrir ese sector de la defensa.

River recibirá a Lanús el domingo 22 de noviembre, por los octavos de final del Torneo Clausura. La resolución de la AFA será determinante para conocer si Montiel podrá regresar en unos hipotéticos cuartos de final o si deberá cumplir la totalidad de la suspensión.