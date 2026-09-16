Carlos Gonzalo Riveros negó ante el juez haber asesinado a Camila Agustina Vecchiarello y sostuvo que habría sido la propia joven quien se provocó las heridas que terminaron con su muerte. “Ella sola se agarró y se metió el cuchillo”, afirmó el acusado al presentar su versión sobre lo ocurrido aquella madrugada.

El planteo corresponde exclusivamente al relato de Riveros y se contrapone con la hipótesis de Fiscalía, que lo acusa de haber atacado a Camila. El hombre está imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Durante su declaración, Riveros aseguró que Camila habría tomado uno de los cuchillos que había en la vivienda. “Agarró el cuchillo (...) y se lo metió”, declaró.

Siempre según su versión, después la joven habría salido corriendo hacia un pasillo y allí se habría caído. Riveros sostuvo que, durante esa caída, el mismo cuchillo habría vuelto a penetrar en su cuerpo.

“Ella sola se agarró y se metió el cuchillo”, insistió ante el juez.

El acusado también rechazó haber utilizado dos armas para atacarla. “No fueron, como dice, dos cuchillos que le agarré para matarla. No fue así”, manifestó al intentar explicar la presencia de los elementos encontrados en el lugar.

La discusión antes de la muerte

Riveros también reconstruyó desde su perspectiva las horas anteriores. Según declaró, el conflicto habría comenzado cuando le comunicó a Camila que quería abandonar Barreal y regresar a su provincia.

“Yo le dije que yo me iba a ir a mi provincia, porque era mucho gasto que yo estuviera ahí”, sostuvo.

De acuerdo con su relato, Camila se habría enojado y habría comenzado a romper distintos objetos. Riveros aseguró que él no habría respondido físicamente y que posteriormente ambos continuaron con las actividades que tenían previstas.

Ya durante la noche, según declaró, volvió a comunicarle su intención de marcharse. Riveros afirmó que entonces Camila le habría dicho: “Si vos te vas, yo me mato”.

El acusado sostuvo que luego comenzó a preparar la comida y que la conversación sobre su partida habría continuado. Fue en ese contexto donde ubicó el momento en el que, según su versión, Camila habría tomado el cuchillo.

“No fue así”

Riveros insistió durante su declaración en despegarse del ataque que le atribuye Fiscalía y negó haber sido violento con Camila.

“Yo nunca con ella fui agresivo”, afirmó.

Al referirse específicamente a los cuchillos, volvió a cuestionar la reconstrucción que lo ubica como autor del ataque: “No fue así como que yo usé un cuchillo y el otro cuchillo. No fue así”.

Según el acusado, después de ver a Camila herida habría intentado auxiliarla. Incluso sostuvo que habría colocado su mano en la boca de la joven mientras intentaba ayudarla y que habría sufrido una mordida durante esa maniobra.

Riveros afirmó que, frente a lo ocurrido, no habría sabido cómo actuar. “Yo no sabía qué hacer, no sabía qué informar, no sabía decir nada”, declaró.

Qué dijo sobre sus propias heridas

El acusado también intentó explicar las lesiones que presentaba él. Según su versión, después de la muerte de Camila habría utilizado otro cuchillo para provocarse cortes porque habría pensado en quitarse la vida.

“Lo único que pensé es irme con ella, por la culpa de no poder hacer nada”, expresó.

Riveros agregó que habría utilizado “el cuchillo verde” para lesionarse y volvió a afirmar que sus heridas no habrían sido producto de una pelea con Camila.

“Me quería ir con ella”, sostuvo.

Durante ese tramo de la declaración también aseguró que desconocía que Camila estaba embarazada. Cuando fue consultado sobre ese punto respondió: “No sabía que estaba embarazada, nada”.

Hacia el final, Riveros reiteró su negativa sobre cualquier agresión contra la joven. “Yo nunca fui agresivo”, sostuvo al defender su versión de los hechos.

Una versión enfrentada con la acusación

La declaración de Riveros quedó incorporada a la investigación y representa su explicación sobre lo sucedido. Su relato, sin embargo, deberá ser contrastado con las pruebas reunidas por Fiscalía.

La acusación sostiene una reconstrucción diferente y le atribuye a Riveros el ataque que terminó con la muerte de Camila. Las lesiones encontradas en el cuerpo de la joven, los cuchillos secuestrados en la escena, las pericias y el resto de la evidencia serán parte de los elementos que deberán confrontarse con la versión dada por el imputado.

Riveros permanece imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género mientras continúa la investigación del femicidio.