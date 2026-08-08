El debate por la Ley de Tierras volvió a generar cruces políticos en San Juan y el diputado bloquista Federico Rizo apuntó contra el peronismo por lo que consideró una contradicción entre su discurso actual y las decisiones tomadas cuando estuvo al frente del Gobierno provincial. El legislador sostuvo que la discusión sobre la soberanía territorial es válida, pero cuestionó que algunos sectores opositores planteen el problema como si fuera exclusivamente una situación generada en la actualidad.

Rizo puso como ejemplo la presencia de capitales extranjeros en grandes extensiones de territorio sanjuanino y mencionó a Barrick entre los principales propietarios. Según planteó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, parte de esas adquisiciones se concretaron durante gestiones identificadas con el peronismo, por lo que consideró llamativo que ahora ese mismo espacio adopte una postura crítica frente a la extranjerización de tierras.

“Hay un doble discurso”, sostuvo el diputado, al marcar la diferencia entre las posiciones que algunos dirigentes expresan desde la oposición y las decisiones que tomaron cuando tuvieron responsabilidades de gobierno. Para Rizo, la discusión debería partir de revisar lo ocurrido en la provincia y no limitarse a cuestionar iniciativas impulsadas desde Nación.

El legislador aclaró que señalar esa contradicción no significa relativizar la necesidad de proteger la soberanía. Por el contrario, consideró necesario establecer límites y restricciones para determinadas zonas estratégicas, especialmente aquellas vinculadas con fronteras, aunque insistió en que las reglas deben aplicarse con coherencia y sin utilizar el tema únicamente como una herramienta política.

También advirtió sobre una dificultad concreta: conocer quiénes son los verdaderos propietarios de determinados inmuebles cuando las adquisiciones se realizan mediante sociedades. En ese sentido, explicó que el control puede resultar complejo porque detrás de una empresa puede existir una estructura societaria que dificulte identificar a quienes efectivamente controlan el capital.

“Cuando les ha tocado gobernar al peronismo, se han vendido tierras a extranjeros”, sostuvo Rizo, quien reclamó que quienes cuestionan la situación actual revisen también las decisiones tomadas durante sus propias administraciones.

El acceso a las playas del Dique de Ullum

En paralelo, Rizo defendió un proyecto presentado por el bloque bloquista para garantizar el acceso público a ríos, riberas y diques de San Juan. El diputado explicó que la iniciativa surgió a partir de una problemática que se repite cada verano: espacios de agua que son públicos pero cuyo acceso queda restringido por clubes, concesiones u ocupaciones privadas.

El legislador sostuvo que una concesión puede ser válida, pero no debería impedir que los sanjuaninos puedan llegar a las costas y utilizar los espacios públicos. La propuesta busca establecer reglas claras para garantizar ese acceso, diferenciándolo del uso de instalaciones privadas.

Rizo destacó que desde la presentación del proyecto se produjeron algunos avances, como la habilitación de sectores públicos en el río San Juan y nuevas playas en Punta Negra. Sin embargo, consideró necesario contar con una legislación que establezca una garantía permanente y evite que futuras concesiones terminen cerrando el acceso a lugares que pertenecen al conjunto de los sanjuaninos.

Para el bloquista, ambos debates tienen un punto en común: la necesidad de que el Estado establezca reglas claras sobre el uso y control de los recursos y espacios que tienen relevancia para toda la sociedad.

Textuales

Federico Rizo / Diputado bloquista