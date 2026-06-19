Roberto Gutiérrez participó de una reunión federal con Luis Caputo sobre responsabilidad fiscal

El ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, realizada en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, con la presencia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

El encuentro fue encabezado por Caputo, quien además preside el Consejo Federal, y contó con la participación del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, junto a ministros y secretarios de Economía y Hacienda de las provincias adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

Durante la jornada, Gutiérrez, en su rol de secretario del Comité Ejecutivo del organismo, presentó un informe sobre las principales acciones desarrolladas desde la última sesión realizada en diciembre de 2025 en Mendoza.

Entre los puntos destacados estuvieron las tareas de evaluación y seguimiento previstas por la Ley de Responsabilidad Fiscal, el trabajo de las comisiones técnicas permanentes, la asistencia técnica a provincias y municipios y las instancias de cooperación entre las distintas jurisdicciones.

Además, los representantes provinciales analizaron y aprobaron los informes correspondientes a la evaluación del cierre presupuestario del ejercicio 2024, los Presupuestos 2026 y las Proyecciones Presupuestarias Plurianuales 2026-2028 de las jurisdicciones alcanzadas por el régimen.

Otro de los puntos aprobados fue la Memoria y Cuenta de Inversión del Consejo Federal correspondiente al ejercicio 2025, junto con el informe de auditoría correspondiente.

Durante la reunión también se presentó una propuesta de trabajo para impulsar un proceso participativo de análisis sobre posibles actualizaciones del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. La iniciativa busca evaluar criterios técnicos que permitan fortalecer la aplicación del sistema y mejorar las herramientas vinculadas a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En la apertura del encuentro, el gobernador Rogelio Frigerio destacó que la reducción de impuestos debe estar acompañada por responsabilidad fiscal y resaltó la importancia de continuar fortaleciendo el espacio federal.

Por su parte, Luis Caputo afirmó que el modelo de desarrollo productivo impulsado por el Gobierno nacional tiene como ejes la responsabilidad fiscal, la reducción de impuestos y una gestión con mayor participación federal.