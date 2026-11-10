Robó en un conocido boliche, acusó a su hermano y lo condenaron

El proceso judicial contra Emanuel Nicolás Sánchez comenzó tras la denuncia del propietario del local bailable y espacio de eventos La Roka, situado sobre calle Eugenio Flores. El 5 de noviembre, al llegar al establecimiento, el dueño advirtió que desconocidos habían ingresado tras violentar un candado de grandes dimensiones en el portón de acceso a los sanitarios.

Del lugar sustrajeron tres cabezales móviles de iluminación para eventos, cincuenta cajas de cerveza Corona y dos carros. También rompieron dos cámaras de seguridad y, en una ampliación de la denuncia, sumaron dos sillones de exterior de alambre, uno rojo y otro blanco.

A partir de los testimonios, las tareas investigativas y el análisis de los registros fílmicos, los investigadores lograron identificar al ahora sentenciado. En un allanamiento en su domicilio, las autoridades pudieron recuperar parte de los efectos sustraídos. Sin embargo, lo más curioso fue que el sospechoso manifestó llamarse Horacio Sebastián Sánchez e incluso firmó el acta de notificación con esa identidad para intentar evitar el castigo y eludir la acción de la Justicia.

La maniobra quedó al descubierto cuando, al intentar notificar a un familiar, su madre advirtió que esos datos correspondían a otro de sus hijos y aclaró que el detenido era en realidad Emanuel Nicolás Sánchez. De esta manera, además del robo, la fiscalía incorporó a la investigación la conducta vinculada con la utilización de una identidad ajena. Este lunes se realizó la audiencia de control de detención y formalización.

En ese marco, su defensa acordó una pena de juicio abreviado con el fiscal Gastón Salvio. Fue por ello que la jueza de Garantías Victoria Aguilera homologó el acuerdo y dictó la condena inicial de un año y dos meses de prisión efectiva contra Emanuel Nicolás Sánchez por los delitos de robo e inserción de datos falsos en un instrumento público, en concurso real. No obstante, la sanción terminó siendo mayor por sus antecedentes penales previos.

Sánchez ya registraba una condena de un año de prisión de ejecución condicional, dictada el 22 de junio de 2026. Por ese motivo, la magistrada resolvió unificar ambas sentencias y establecer una pena única final de dos años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo para el delincuente que intentó inculpar a su propio familiar durante el operativo policial.