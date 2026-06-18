El impactante robo a mano armada ocurrido el pasado fin de semana en Pocito, tuvo este jueves 18 de junio su resolución judicial. Los dos hombres detenidos tras una persecución que culminó con el vuelco del vehículo en barrio Bella Vista en el que escapaban fueron condenados en el fuero de Flagrancia.

Según informaron fuentes vinculadas a la causa, Germán Díaz recibió una pena de 2 años y 8 meses de prisión efectiva. Sin embargo, al unificarse esa condena con una pena anterior, el hombre acumuló un total de 23 años y 8 meses de cárcel. De acuerdo con los datos del expediente, Díaz se encontraba gozando de salidas transitorias del Servicio Penitenciario Provincial al momento de cometer el nuevo delito.

Por otra parte, Brian Orostizaga fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional. Al no registrar antecedentes penales, recuperó la libertad una vez finalizada la audiencia.

El caso tuvo una fuerte repercusión durante el domingo, cuando una persecución terminó con un automóvil volcado en inmediaciones de calle 11 y Paez Oro. En un primer momento surgieron distintas versiones sobre lo ocurrido. Mientras fuentes policiales indicaron que los ocupantes del vehículo eran sospechosos de haber cometido un robo con armas de fuego en una vivienda que funciona como negocio y que eran perseguidos por efectivos, vecinos de la zona aseguraron que fueron ellos quienes siguieron a los presuntos delincuentes hasta que el rodado perdió el control y volcó.

Tras el episodio se viralizaron imágenes en las que se observaba a los dos acusados reducidos, maniatados y golpeados por personas del lugar antes de la llegada de la Policía.

Las primeras investigaciones señalaron que en el vehículo viajaban cinco personas. Sin embargo, solo Díaz y Orostizaga fueron detenidos, mientras que los otros tres ocupantes lograron escapar y continúan siendo buscados por las autoridades.

Durante los procedimientos posteriores al hecho, los investigadores secuestraron distintos electrodomésticos que serían de interés para la causa y que podrían estar vinculados al robo denunciado. No obstante, hasta el momento no se logró encontrar las armas de fuego que habrían sido utilizadas durante el asalto.

Con las condenas dictadas en Flagrancia, la Justicia resolvió la situación procesal de los dos detenidos, mientras la investigación continúa para identificar y localizar a los otros tres sospechosos que permanecen prófugos.