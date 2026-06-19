La investigación por el violento episodio ocurrido en Concepción sumó este jueves una nueva definición judicial. El juez de Impugnación Benedicto Correa resolvió mantener detenido a Thiago Yair Narváez, uno de los imputados en la causa, al rechazar el recurso presentado por su defensa para modificar la prisión preventiva.

La audiencia había sido solicitada con el objetivo de revisar la medida cautelar impuesta días atrás. La estrategia defensiva apuntó a demostrar que el acusado podía afrontar el proceso judicial en libertad o bajo un esquema de control alternativo, sin afectar el desarrollo de la investigación.

Entre los argumentos expuestos, la defensa destacó que Narváez tiene domicilio fijo, vínculos familiares estables y carece de antecedentes penales. Además, sostuvo que ya se concretaron pruebas consideradas centrales para la causa, por lo que no existiría riesgo de entorpecimiento.

Como alternativa, propuso medidas como la prisión domiciliaria o el uso de un sistema de monitoreo electrónico. Sin embargo, ninguno de esos planteos prosperó.

Desde la Fiscalía insistieron en que la gravedad de los hechos atribuidos y las medidas investigativas pendientes justifican que el acusado continúe privado de su libertad. Los representantes del Ministerio Público también remarcaron la necesidad de preservar la seguridad de las víctimas mientras avanza la pesquisa.

La postura fue acompañada por la querella, que advirtió sobre los riesgos de una eventual liberación. Según expuso durante la audiencia, el conocimiento que el imputado tiene de las víctimas y de su entorno impediría reemplazar la prisión preventiva por mecanismos de control menos severos.

Tras escuchar a las partes, el juez Correa resolvió confirmar la decisión adoptada en primera instancia. De esa manera, Narváez seguirá alojado en el Servicio Penitenciario Provincial por un plazo de seis meses.

La causa investiga un hecho ocurrido en una vivienda de Concepción, donde varias personas habrían ingresado de manera violenta para cometer un robo. Durante el episodio, según la denuncia y los elementos incorporados al expediente, también se habría producido un ataque contra una menor de edad.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, en el hecho participaron dos mayores y dos menores. Uno de los principales acusados es Agustín Vila, señalado como presunto autor del abuso sexual. En tanto, Narváez está imputado por su presunta participación en el episodio como colaborador externo.

La acusación se fortaleció luego de la declaración de la menor en Cámara Gesell y de nuevas precisiones aportadas por la familia de la víctima. Mientras tanto, la investigación continúa con nuevas pericias y medidas ordenadas por los investigadores.

En paralelo, la Fiscalía confirmó que uno de los sospechosos menores permanece detenido bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil, mientras que otro continúa prófugo y es intensamente buscado. La causa sigue en etapa investigativa y todavía restan diligencias para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.