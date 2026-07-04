El jefe de Asesores del gobernador, Rodolfo Colombo, defendió la reciente sanción de la Ley de Desarrollo Local Minero y aseguró que la norma "llegó en el momento justo", al rechazar las críticas de quienes sostienen que la herramienta debió aprobarse antes del inicio de los grandes proyectos de cobre.

Para Colombo, uno de los principales méritos de la ley fue el amplio consenso político y empresarial alcanzado antes de su tratamiento legislativo. Explicó que el Gobierno provincial trabajó previamente con las compañías mineras para evitar que la norma terminara siendo "letra muerta" y celebró que la Cámara de Diputados introdujera mejoras durante el debate.

“Lo importante es que la mayoría nos pusimos de acuerdo. La ley llegó con el consenso de la mayoría de todas las empresas de San Juan. Eso permitió que no hubiera un debate posterior que demorara su aplicación", afirmó.

El funcionario remarcó que el objetivo central es incrementar la participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos en la actividad minera. En ese sentido destacó que la legislación eleva las exigencias de contratación local y consideró que representa una herramienta indispensable para que la provincia aproveche el crecimiento previsto para los próximos años.

No obstante, aclaró que la aprobación de la ley no implica resultados inmediatos. "Esto no genera empleo mañana. Ahora comienza un proceso, pero era lo mínimo que teníamos que hacer como dueños de nuestro territorio y de nuestros recursos naturales", explicó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Frente a quienes plantean que la norma llegó tarde, Colombo respondió que el tiempo fue el adecuado porque primero era necesario construir consensos con el sector privado. "Las leyes que quedan en letra muerta no sirven. Esta llega en pleno proceso de expansión de la minería, cuando San Juan está siendo mostrada al mundo por el gobernador Marcelo Orrego y cuando el RIGI complementa las expectativas de inversión", sostuvo.

Incluso relativizó las críticas por las primeras contrataciones realizadas por empresas extranjeras para algunos proyectos mineros. Según indicó, gran parte de las futuras licitaciones todavía no fueron ejecutadas y ahora las compañías deberán adecuarse al nuevo marco legal.

"Al capital no le pidamos alma. Para eso están los sanjuaninos, para defender nuestros recursos naturales y exigir que la mayor parte de la mano de obra y los proveedores sean locales", expresó.

También respondió a las declaraciones del diputado Leonardo Castañeda, quien afirmó durante la sesión que la ley "nace muerta". Colombo recordó que el propio legislador terminó acompañando la iniciativa con su voto.

"Si la votó, ya habló con esa votación. No nace muerta, nace muy viva. Ahora depende de todos nosotros, porque los proveedores sanjuaninos también tienen que estar a la altura de las circunstancias y ser competitivos", afirmó.

El funcionario sostuvo que el Gobierno provincial ya viene trabajando junto a municipios, gremios y los ministerios de Producción y Minería en programas de capacitación para preparar mano de obra especializada. Explicó que la demanda de operarios calificados crecerá con el desarrollo de los proyectos de cobre y aseguró que esa preparación comenzó hace varios años.

Finalmente, insistió en que la ley constituye un paso estratégico para consolidar el desarrollo de la minería sanjuanina. "San Juan marcó la cancha. Los diputados estuvieron a la altura de las circunstancias y ahora depende de todos que esta oportunidad se transforme en más empleo y crecimiento para la provincia", concluyó.

Textuales

Rodolfo Colombo / Jefe de asesores del gobernador