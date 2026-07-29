La llegada de JetSmart a San Juan estuvo cerca de no concretarse. El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, reveló que la compañía aérea rechazó inicialmente la posibilidad de operar la ruta con la provincia y que recién después de una serie de gestiones y negociaciones aceptó incorporar el destino a su red de vuelos.

En diálogo con Café de la Política, por HUARPE TV, el funcionario aseguró que la decisión no dependía únicamente del Gobierno provincial, sino del análisis comercial que realizó la empresa sobre la rentabilidad de la conexión.

"Yo con JetSmart no he tenido menos de 10 reuniones, personales y por Zoom o Meet. Las cosas se dan cuando se tienen que dar, porque en este tipo de cosas no depende del Gobierno únicamente. Vos vas, le ofrecés, lo ponés en contexto y le contás de lo que puede pasar en San Juan. Después ellos sacan sus números", explicó.

Incluso reveló que durante las primeras conversaciones la respuesta de la compañía había sido negativa. "Yo tengo mails de JetSmart, hoy lo puedo decir más abiertamente, en donde me decían: 'No nos interesa la ruta'. Pero también es el trabajo de la insistencia, de la perseverancia. Y no es que estamos quietos con eso, seguimos tratando de generar nuevas rutas", sostuvo.

Romero consideró que la decisión final de la empresa pudo haber estado influenciada por distintos factores, entre ellos el crecimiento de la demanda de pasajeros y las perspectivas económicas de la provincia.

"Ellos tienen los números inclusive de cuántos sanjuaninos viajan por Mendoza. Analizan la cantidad de pasajeros y dijeron en el anuncio que San Juan era una de las cinco provincias con mayor crecimiento. Una empresa privada tiene que hacer sus números porque abrir una ruta que después no funciona implica pérdidas enormes", afirmó.

El acuerdo de San Juan con JetSmart

El ministro también dio a conocer detalles del convenio firmado entre la Provincia y la aerolínea para garantizar el inicio de las operaciones. Explicó que el Gobierno asumirá un compromiso temporal para acompañar el nivel de ocupación de los vuelos, aunque estimó que el aporte estatal será mínimo.

"No tiene que comprar nada por adelantado. La Provincia tiene que acompañar con el porcentaje que nosotros estamos convencidos de que o no va a ser nada o va a ser muy poquito. Tenemos que completar el 80% de la ocupación del avión", indicó.

Romero explicó que el mecanismo solo se activa si la ocupación no alcanza el porcentaje acordado durante los primeros meses de operación. "Si ocupan el 70% de un tramo, vos tenés que completarlo durante un tiempo de dos o tres meses. Pero hay una cláusula referida a eso y, básicamente, como son pasajes a vuelo vencido, vos pagás el precio del pasaje que no se usó", detalló.

Además, aclaró que este tipo de incentivos no constituye una excepción para San Juan, sino que forma parte de la política habitual con la que las provincias buscan atraer nuevas conexiones aéreas.

"Yo creo que los términos son parecidos a los de todas las líneas aéreas con todas las provincias. No estamos inventando la pólvora. Todas las provincias tienen que incentivar para que ellos vengan, porque en realidad uno los va a buscar", concluyó.

Textuales

Guido Romero / Ministro de Turismo, Cultura y Deporte