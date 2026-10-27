El ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, destacó el impacto económico de la Fiesta Nacional del Sol y sostuvo que su organización genera un movimiento que va más allá del costo del evento. "La fiesta no es únicamente erogación, es todo lo que se mueve adentro", afirmó durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

El funcionario explicó que la actividad alcanza a distintos sectores, desde los artistas y los trabajadores que construyen y montan los stands hasta los comerciantes y gastronómicos que participan de la feria. "Hay un movimiento que es muy grande y que a veces no se ve", señaló.

Romero puso como ejemplo la actividad gastronómica y calculó que los puestos podrían vender sus productos a entre 300.000 y 350.000 personas durante los tres días. También remarcó que la organización demanda la compra de materiales, la contratación de servicios y el trabajo de quienes preparan los espacios comerciales. De esa manera, defendió la Fiesta del Sol como una actividad que moviliza distintos sectores de la economía provincial.

Turismo y vuelos: las oportunidades que abre la FNS

La llegada de visitantes de otras provincias es otro de los aspectos sobre los que hizo hincapié el ministro. Según explicó, el Gobierno trabaja con agencias de viajes y la ticketera para facilitar la venta de paquetes que incluyan entradas a los espectáculos. Entre los potenciales visitantes mencionó a personas de San Luis, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Mendoza.

Romero relacionó esa posibilidad con la grilla artística de esta edición, que incluye a Tan Biónica, Andrés Calamaro y Diego Torres, entre otros artistas. "Yo creo que va a haber movimiento porque hay artistas que son muy importantes", sostuvo.

A ese escenario se suma el adelanto del inicio de las operaciones de JetSmart. El ministro explicó que la propuesta inicial de la compañía era comenzar a volar a San Juan el 26 de noviembre, pero una gestión del gobernador Marcelo Orrego permitió adelantar la fecha al 19 de noviembre, en coincidencia con la Fiesta del Sol.

Romero consideró que la llegada de la aerolínea de bajo costo puede favorecer la competencia y beneficiar a los pasajeros con mejores precios. Además, afirmó que la provincia cuenta con infraestructura aeroportuaria para recibir más vuelos y señaló que los sectores minero, productivo y turístico necesitan ampliar las conexiones aéreas.

Inversión cultural: "Dato mata relato"

Romero también defendió las inversiones del Gobierno provincial en infraestructura y programación cultural. Mencionó las obras en el Teatro Sarmiento y el Auditorio, además de la actividad del Teatro del Bicentenario, que presentó La Traviata junto al Teatro Colón.

"El Teatro Sarmiento, desde que se creó, no tuvo nunca una intervención como esta", afirmó. Sobre el Auditorio, agregó: "Desde que se construyó, nunca tuvo una intervención. Jamás en la vida".

El ministro sostuvo que las obras reflejan una decisión de fortalecer la actividad cultural y resumió su postura con una frase: "Dato mata relato".

Romero respaldó el liderazgo de Susana Laciar en Capital

Consultado sobre el liderazgo político de la intendenta de Capital, Susana Laciar, Romero respaldó su continuidad al frente del espacio oficialista. "Yo creo que no hay que discutirle a Susana porque se lo merece y porque ha trabajado mucho para eso, porque ha consolidado un equipo", expresó. También consideró que, si ella quiere, debe ser la candidata de su sector.

Textuales

Guido Romero / Ministro de Turismo, Cultura y Deporte