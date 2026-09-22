Cristian Romero llegó a Buenos Aires para sumarse a la Selección Argentina de cara a los próximos amistosos de la fecha FIFA. El defensor se reunió con los 28 convocados y habló sobre el cierre de la etapa de Lionel Messi con la Albiceleste.

Antes del último partido de Messi en el Monumental, previsto para el 6 de octubre ante Benín, Romero señaló: “Que Messi no esté va a ser raro”. El encuentro será la despedida del capitán argentino en el país.

La charla con Messi

Romero también fue consultado sobre una conversación telefónica que mantuvo con Messi. El defensor confirmó que habló con el capitán, aunque decidió mantener en privado el contenido de esa charla.

La AFA prepara una despedida especial para Messi en el Monumental y convocó a los campeones del mundo que compartieron plantel con él en Qatar 2022 para que estén presentes junto a sus familias.

El plantel argentino

Cuti Romero integra la lista de 28 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para esta ventana internacional. En el plantel también están Lisandro Martínez, Dibu Martínez, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Lionel Messi, entre otros.