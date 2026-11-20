La intendenta de Caucete, Romina Rosas, destacó las condiciones políticas de Cristian Andino para el armado del Partido Justicialista (PJ) de cara a las elecciones de 2027, aunque evitó confirmar que deba ser el candidato del peronismo para disputar la gobernación de San Juan.

Durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV, Rosas fue consultada sobre el posicionamiento de Andino dentro del espacio y las posibilidades de que encabece una futura fórmula provincial. La jefa comunal reconoció su trayectoria, su desempeño legislativo y el respaldo que mantiene en Caucete, pero dejó en claro que la definición todavía está abierta.

"Cristian es un excelente dirigente, un excelente funcionario. Verán que su rol también como diputado es muy activo", expresó.

Además, destacó el vínculo que el legislador construyó con los vecinos de su departamento y la valoración que tiene entre los cauceteros.

"En Caucete a Cristian lo quieren muchísimo también, por la cercanía, por el vínculo", sostuvo.

Sin embargo, la intendenta evitó darle un respaldo definitivo como candidato y planteó que la discusión debe darse dentro del espacio político.

En ese sentido, Rosas consideró que el PJ necesita superar las diferencias internas que quedaron expuestas en las últimas elecciones y comenzar a trabajar en una construcción política que permita llegar fortalecido al próximo turno electoral.

"Más allá de que el candidato sea Cristian o no lo sea, es necesario dar un paso al frente, dejar atrás todas estas cuestiones que nos han dividido en el 2023 y que a lo mejor algo se subsanó después, a posteriori en el 2025, pero tenemos que superar eso ahora en el 2027", afirmó.

De esta manera, Rosas reconoció a Andino como uno de los dirigentes con condiciones para tener protagonismo en el próximo armado electoral del PJ, aunque no lo proclamó como el elegido para encabezar la propuesta provincial. Su postura fue destacar sus atributos políticos y dejar abierta la definición de candidaturas para la discusión partidaria.

Textuales

Romina Rosas / Intendenta de Caucete