La intendenta de Caucete, Romina Rosas, reconoció que el peronismo sanjuanino atraviesa una etapa de distintas construcciones internas y sostuvo que el resultado electoral de 2025 mejora el posicionamiento de quienes fueron protagonistas de ese triunfo de cara a 2027. Sin embargo, aclaró que haber ganado no los convierte automáticamente en los candidatos que deberán encabezar la boleta del PJ.

La definición surgió cuando se le planteó que hoy pueden observarse tres construcciones dentro del peronismo: una alrededor de Cristian Andino y el uñaquismo, otra vinculada a Facundo Perrone y el giojismo, y una tercera en torno a Carlos Munisaga y Fabián Gramajo.

“Puede ser que eso se vea desde afuera”, respondió Rosas en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV. La intendenta no asumió una pertenencia a ninguna de ellas, pero sostuvo que todos tienen “pretensiones y ganas” y que, al momento de definir candidaturas, deberán encontrar un punto de encuentro.

“Seguramente vamos a confluir”, afirmó, y agregó: “Seríamos necios de nuestra parte si no lo hiciéramos”. Para Rosas, la discusión deberá terminar en una construcción común que permita al PJ llegar competitivo al próximo proceso electoral.

En ese escenario, también fue consultada sobre si quienes integraron la lista que ganó en 2025 deberían convertirse en la fórmula para 2027. Rosas rechazó que aquel resultado sea un condicionamiento, aunque reconoció que genera un activo político. “No, no creo que eso sea un condicionamiento. Sí es una posibilidad”, sostuvo. Y ante la repregunta por el triunfo fue directa: “Eso suma puntos”.

La dirigente consideró que 2025 marcó un punto de inflexión para el PJ y dejó una historia diferente a la de 2023. Destacó que hubo “mucho positivo para el peronismo” y para quienes fueron candidatos, aunque remarcó especialmente el papel de Cristian Andino, quien encabezó la lista y actualmente es diputado nacional.

De todos modos, planteó que la elección de candidatos para 2027 deberá contemplar otros factores. “Seguramente eso no es un condicionamiento ni tampoco es una barrera”, explicó, y mencionó las mediciones, la aceptación de los dirigentes y las propuestas de gobierno como parte de esa definición.

Rosas también insistió en que la unidad será clave. “Hoy es necesaria la unidad. Hoy es vital para el peronismo”, afirmó. La intendenta, que integró la lista junto a Andino y Gramajo, evitó ubicarse dentro de alguna de las construcciones. “Yo no soy parte de ninguna línea. Yo soy parte de Caucete por ahora”, sostuvo.

El sucesor de Rosas en Caucete

Sobre la sucesión municipal, Rosas evitó confirmar un candidato, aunque destacó al diputado departamental Emilio Escudero. Valoró su relación con la comunidad, su experiencia como concejal, su formación como licenciado en Ciencias Políticas y su vínculo institucional con la gestión.

“Que pueda tener el protagonismo que tiene de este lado en defensa de los cauceteros”, señaló.

De todos modos, aclaró que Escudero es uno de los dirigentes con posibilidades y que existen otros nombres. “No son ni apetencias personales ni caprichos”, sostuvo, y resumió el criterio que, según planteó, deberá ordenar la sucesión: “¿Para qué vamos a poner un candidato que la ciudadanía no acompañe?”.

Así, Rosas dejó abierta la carrera provincial y municipal: el triunfo de 2025 pesa en la discusión interna del PJ, pero no define por sí solo quién encabezará la boleta en 2027.

Textuales

Romina Rosas / Intendenta de Caucete