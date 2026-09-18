El presidente del Partido Bloquista y diputado provincial, Luis Rueda, no descartó competir por la Intendencia de Pocito en 2027, aunque aclaró que todavía no tomó una definición. El dirigente reconoció que la posibilidad está dentro de su escenario y destacó que mantiene un vínculo político con el departamento desde sus comienzos.

Consultado en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV sobre si tiene intenciones de ser candidato en Pocito, Rueda respondió: “No, no es que no se me pase por la cabeza”. Sin embargo, inmediatamente puso un límite a cualquier interpretación sobre una candidatura confirmada: “Todavía no suele ser el momento para definir eso”.

Rueda explicó que Pocito ocupa un lugar particular dentro de su recorrido político. “Mis inicios han sido en Pocito y de ahí siempre visito mi departamento, a la dirigencia”, señaló. En ese sentido, contó que continúa acompañando actividades a las que es invitado, tanto allí como en otros departamentos de San Juan.

La posibilidad de una candidatura también aparece respaldada, según el propio dirigente, por la consideración de sectores de la dirigencia pocitana. “Que te tengan en consideración o que uno por ahí esté bien posicionado en el departamento donde se inició políticamente con orgullo y le agradezco por ahí a quienes me tienen en consideración para poder llegar a ser candidato en ese departamento”, sostuvo.

El presidente bloquista evitó, de todos modos, poner la discusión electoral por encima de las demandas actuales. Mientras en la Legislatura se analiza el problema del endeudamiento familiar, planteó que “hacia afuera” la dirigencia debe concentrarse en llevar soluciones a la población y dejar las definiciones electorales para el ámbito interno.

El sistema electoral condiciona cómo jugará el Bloquismo

La eventual candidatura de Rueda en Pocito todavía se mueve dentro de un escenario electoral sin definiciones. El dirigente sostuvo que el sistema que finalmente se establezca para 2027 será determinante para decidir cómo competirá el Bloquismo, tanto en la Gobernación como en los departamentos.

“El sistema electoral es lo primordial para saber cómo jugar”, afirmó. Según explicó, dentro del partido la pregunta se repite: si habrá un solo candidato por departamento, si competirán dentro de un frente y cómo se resolverá la selección entre los postulantes de cada espacio.

Rueda recordó que el Bloquismo presentó el RECO como alternativa al Sipad y que su propuesta contemplaba tres candidatos por frente electoral. Sin embargo, esa iniciativa quedó en comisión y todavía no existe una definición sobre el mecanismo que se utilizará para ordenar las candidaturas.

El dirigente también vinculó la demora de la reforma provincial con las discusiones nacionales. Para el Bloquismo, conocer qué ocurrirá con las PASO y el calendario nacional resulta clave antes de definir la estrategia local. Mientras tanto, Rueda señaló que el partido decidió concentrarse en recorrer la provincia y acompañar a sus dirigentes con aspiraciones.

La fecha de los comicios es otra de las variables que todavía está abierta. Frente a las versiones que ubicaron las elecciones provinciales en mayo o junio, Rueda consideró que todavía es temprano para establecer un día, aunque señaló que, si San Juan decide adelantar la elección, “junio, julio, agosto me parecen fechas coherentes”.

De esta manera, la eventual candidatura de Rueda en Pocito queda ligada a dos definiciones que todavía están pendientes: cómo se elegirá a los candidatos en 2027 y cuándo se votará en San Juan. Por ahora, el dirigente admite que la posibilidad existe, pero sostiene que aún no es tiempo de confirmarla.

Textuales

Luis Rueda / Presidente del Partido Bloquista