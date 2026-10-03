El presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, dejó abierta la posibilidad de que su fuerza pueda integrar un frente electoral de cara a 2027, pero marcó una condición: el espacio no resignará sus propias propuestas. La definición toma relevancia ante las versiones sobre una eventual alianza entre el oficialismo provincial y La Libertad Avanza.

“Todos los partidos políticos conforman frentes electorales tratando también de ampliar los proyectos políticos y nosotros no tenemos tampoco problemas de conformar un frente. Pero dentro de ese frente también llevan nuestras propuestas”, aseguró Rueda en diálogo con Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

De esta manera, el titular del Bloquismo evitó plantear un rechazo a un eventual acuerdo con LLA, pero tampoco dio un aval automático a una alianza a libro cerrado. La estrategia, según explicó, todavía está atada a una definición central: qué sistema electoral tendrá San Juan en 2027.

“Estamos esperando que se defina lo de la ley electoral. Eso va a definir también cómo vamos a competir, cómo van a ser las elecciones internas, cómo vamos a competir entre los frentes”, sostuvo.

El planteo se encuadra además en la intención del Bloquismo de llegar al próximo turno electoral con estructura propia. Rueda aseguró que el partido tiene dirigentes para competir en toda la provincia y que el objetivo es posicionar nombres en los 19 departamentos.

“Es una obligación del Bloquismo ser una opción para 2027”, afirmó. Y agregó: “Nosotros somos uno de los partidos más históricos del país, no podemos no estar hablando y pensando en competir el año que viene”.

Rueda y la encuesta de Pocito

En paralelo al armado provincial, Rueda habló de su propia proyección electoral en Pocito. Ante la consulta por una encuesta difundida en Café de la Política, en la que aparece con cerca del 18% y como el dirigente del oficialismo mejor ubicado detrás del intendente Fabián Aballay, evitó confirmar que vaya a disputar la Intendencia.

“Obviamente respeto a quienes hacen las encuestas y se dedican a esto porque son fotos por ahí del momento”, señaló.

El dirigente bloquista valoró, de todos modos, que su nombre aparezca entre los medidos: “Cuando salen a encuestar que esté tu nombre ya es algo que agradezco. Que uno figure por lo menos en una lista, para mí ya es un honor”.

Pero cuando se le preguntó concretamente si esos números lo llevan a buscar la intendencia en 2027, puso distancia de una confirmación: “No hemos hablado todavía en lo personal de competir en Pocito”.

Rueda explicó que, por ahora, su actividad está concentrada en acompañar a la dirigencia bloquista y recorrer el departamento. “Sí estoy acompañando la dirigencia, estoy yendo a eventos, actividades que hace la dirigencia de Bloquismo”, indicó.

Su respuesta deja así abierta la puerta a una eventual candidatura, aunque sin definición formal. La prioridad, por ahora, parece estar puesta en el armado general del partido y en esperar las reglas con las que finalmente se disputarán las elecciones.

En ese escenario, Rueda busca preservar margen de negociación para el Bloquismo: no cierra la puerta a integrar un frente, pero advierte que cualquier acuerdo deberá convivir con la identidad, las propuestas y los candidatos propios del partido.

Textuales

Luis Rueda / Presidente del bloquismo