El presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, calificó de "desmemoriados" a dirigentes del peronismo sanjuanino al sostener que hoy cuestionan decisiones que el propio espacio político tomó cuando era oficialismo. El dirigente apuntó directamente contra las críticas que el PJ realizó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y también contra quienes reprochan la relación institucional que mantiene el gobernador Marcelo Orrego con el presidente Javier Milei.

Rueda aseguró en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, que el discurso actual del justicialismo no coincide con los antecedentes de sus propios dirigentes. Uno de los ejemplos que utilizó fue el tratamiento del RIGI, iniciativa que el PJ provincial cuestionó en la Legislatura pese a que diputados nacionales peronistas por San Juan la habían acompañado en el Congreso.

"El RIGI no se aprobó en San Juan. Tenías que acompañarlo o no, no se podían hacer modificaciones", recordó. En ese sentido, remarcó que "Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica apoyaron el RIGI. Entonces la crítica también tendría que ser interna".

Para Rueda, la posición actual del justicialismo carece de coherencia política. "Después podés tener un discurso, podés estar en contra de la ley, pero no hagas una pantomima. Si estaban en contra, directamente no acompañaban", afirmó.

Fue entonces cuando lanzó la definición más dura hacia el peronismo sanjuanino. "Por lo menos en eso parece que están desmemoriados. Si no estaban de acuerdo, no acompañaban", sostuvo.

El presidente bloquista también cuestionó que algunos sectores del PJ critiquen el vínculo institucional que Orrego mantiene con el Gobierno nacional, cuando durante la presidencia de Mauricio Macri el entonces gobernador Sergio Uñac sostuvo una estrategia similar.

"Me hubiera gustado ver a Gioja o a Uñac en el lugar de Orrego. Yo no veo muchas diferencias", afirmó.

Rueda recordó que entre 2015 y 2019 Uñac mantuvo un diálogo permanente con la administración nacional para gestionar recursos para la provincia. "Nunca lo vi a Uñac yendo en contra de Macri. Acompañó muchas leyes porque tenía que gobernar", señaló.

En esa línea, defendió la postura del actual mandatario provincial y sostuvo que la mayoría de los sanjuaninos espera que exista una buena relación con la Casa Rosada. "Si le preguntás a la gente si quiere que Orrego tenga un buen diálogo con el Gobierno nacional, te va a decir que sí. Las peleas con la Nación ya le salieron muy caras a San Juan", manifestó.

Bloquismo con candidatos en todos lados

Luis Rueda aseguró que el Bloquismo ya comenzó a trabajar en la construcción política para 2027 y que la prioridad “es tener 19 candidatos a intendentes", explicó, al señalar que el objetivo es fortalecer la estructura partidaria antes de definir cualquier estrategia electoral.

Mencionó, entre otros dirigentes, a Gustavo Deguer en Iglesia, Miguel Atampiz en Zonda, Federico Rizo y “Negrín” Sánchez como parte del armado que impulsa el partido en Capital.

Recién una vez consolidada esa estructura territorial, el Bloquismo resolverá si vuelve a integrar un frente junto al oficialismo provincial. "Después se verá si vamos en un frente o no. Primero tenemos que tener nuestros candidatos y después ver si conformamos un buen frente provincial", concluyó.

Textuales

Luis Rueda / Presidente del partido Bloquista