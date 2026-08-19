El diputado bloquista Luis Rueda destacó la amplia mayoría con la que la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo entre San Juan y Vicuña y consideró que el resultado, con 27 votos a favor y nueve en contra, significó un fuerte respaldo político para avanzar con las obras previstas a partir de los fondos comprometidos por la compañía minera.

“Creo que ha sido un respaldo muy importante, ustedes lo han visto en la votación final, 27 a 9. Creo que es una de las votaciones con mayor diferencia”, sostuvo Rueda una vez concluido el debate.

El legislador aseguró que quedó “satisfecho” con la aprobación y remarcó que el convenio permitirá al Ejecutivo avanzar con infraestructura largamente reclamada, especialmente en departamentos vinculados con la actividad minera.

“Es un convenio muy importante para la provincia, para que el Ejecutivo pueda realizar obras muy esperadas para los departamentos como Iglesia, Jáchal, pero en general para San Juan”, afirmó.

Rechazó que haya faltado tiempo

Rueda también respondió a uno de los principales cuestionamientos planteados durante la sesión: el tiempo otorgado a los diputados para estudiar el acuerdo.

El bloquista aseguró que su bancada mantuvo diferentes reuniones internas, participó del trabajo en comisión y pudo realizar consultas a los funcionarios provinciales que acudieron a explicar el contenido del convenio.

“Creo que ha habido tiempo como para sacarse las dudas, para analizarlo”, señaló. Además, sostuvo que después de la reunión de comisión volvieron a reunirse y consultaron al Ejecutivo sobre distintos puntos surgidos durante el análisis.

“El tiempo ha sido prudencial como para que podamos analizar lo que se estaba tratando hoy”, expresó.

Las obras que vienen

Tras la aprobación, Rueda señaló que el próximo paso será avanzar con las licitaciones y esperar el ingreso de los fondos para comenzar a materializar las obras.

“Primero las licitaciones, que se lancen las licitaciones, que vengan los fondos, que se concreten las obras”, enumeró.

El diputado puso especialmente el foco en la Ruta 40 Norte, pero señaló que el desafío vial será más amplio. En ese sentido, vinculó el acuerdo con Vicuña con el convenio entre San Juan y Nación para que la Provincia pueda intervenir distintos tramos de rutas nacionales.

“Se habla de la Ruta 40 Norte, pero atrás de esta ruta vienen varias rutas”, indicó Rueda, y sostuvo que posteriormente el Ejecutivo deberá avanzar sobre otros corredores “que están en un estado muy complicado y que muchos sanjuaninos padecen día a día”.