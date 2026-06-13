Russell hizo la pole en Barcelona y Colapinto partirá desde el lugar 13

La actividad del Gran Premio de España de la Formula 1 dejó un panorama complejo para los protagonistas en una jornada de sábado marcada por el intenso calor. Franco Colapinto finalizó en la posición 13 de la clasificación general al mando de su Alpine, lo que le permitirá iniciar la competencia del domingo desde la parte media de la grilla.

El piloto argentino logró superar a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien terminó 14, aunque no pudo acceder a la instancia final de la sesión tras quedar fuera en la Q2. En la previa, se conoció que la escudería Alpine decidió no reclamar por la penalización que el piloto recibió anteriormente.

Este resultado llega después de una etapa de entrenamientos donde el competidor admitió que "fue el peor viernes de la temporada" debido a las dificultades para encontrar el ritmo ideal. A pesar de esto, al llegar a Barcelona con una actitud mundialista se mostró optimista al manifestar que "me siento más conectado con el coche" en comparación con las citas anteriores.

El desafío en el circuito catalán estuvo centrado en la gestión de los neumáticos, cuya sensibilidad ante las altas temperaturas condicionó el desempeño de los 22 pilotos en pista. Según los protagonistas, es complicado que los compuestos no se sobrecalienten incluso en la vuelta de preparación.

En la lucha por los puestos de vanguardia, George Russell, quien se desempeña como escolta del campeonato, se adjudicó la pole con un tiempo de 1m14s679 al lucirse en el cierre de la tanda. El podio clasificatorio lo completaron Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli. Detrás de ellos se ubicaron Lando Norris en el cuarto lugar y Max Verstappen en la quinta posición, seguidos por Isack Hadjar en el sexto puesto, mientras que la sesión decisiva estuvo interrumpida por un fuerte accidente de Charles Leclerc a la salida de la curva cuatro.

El impacto contra las vallas de contención rompió la suspensión de su Ferrari y obligó a detener la marcha. Mientras tanto, el furor por el representante nacional generó que Max Verstappen declare "no sé si estamos en España o Argentina" ante el apoyo masivo del público.