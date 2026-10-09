Siete empresas se presentaron a la licitación para reconstruir la Ruta 40 Norte, pero una quedó descartada por no cumplir con los requisitos documentales del pliego. Se trata de una compañía proveniente de Córdoba, la única firma completamente foránea que participó del proceso. Así, quedaron seis competidoras en carrera, todas con participación de empresas sanjuaninas.

El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, explicó que ahora comienza una etapa de evaluación técnica que demandará entre 20 y 30 días. Una vez concluido ese análisis, la Provincia deberá definir cuál es la propuesta ganadora, firmar el contrato y avanzar con el inicio de los trabajos.

“Tenemos más o menos, calculamos que son 20 a 30 días de evaluación total, para ya confirmar y dar la publicación a la empresa que realmente lo merece, se haya ganado, para luego firmar el contrato y dar inicio en lo antes posible a la obra”, señaló el funcionario en San Juan en Noticias que se emite por radio Mitre 95.1.

La licitación tiene un presupuesto oficial de $26.103.057.000. Sin embargo, las ofertas económicas de las empresas que continúan en competencia superaron esa cifra, con diferencias que van del 2,8% al 18%. La comisión evaluadora deberá analizar las propuestas antes de recomendar la adjudicación.

Entre las firmas que siguen en carrera están Sigma S.A., asociada con la entrerriana LLP Pietroboni; Ivica y A. Dumandzic S.A.; Federico Hnos. S.A.; Mapal SACIA; Armegom S.A., en una unión transitoria con Burgwardt y Cía.; y Menin Construcciones S.A. Las empresas nacionales participan asociadas con constructoras sanjuaninas mediante Uniones Transitorias de Empresas (UTE).

Una obra clave para la producción y el turismo

La reconstrucción de la Ruta 40 Norte forma parte de un plan integral para intervenir 143 kilómetros entre el puente de Albardón y la rotonda de Jáchal. La vía es estratégica para el movimiento de cargas, la actividad minera, la producción y el turismo, además de conectar distintos puntos del norte provincial.

“Forma parte de estos corredores que le hemos denominado de rutas no solamente mineras, sino turísticas, de la producción de la provincia”, destacó Perea.

Entre los trabajos previstos se encuentran el ensanche de la calzada, la construcción y adecuación de banquinas y la colocación de una nueva carpeta de concreto asfáltico. También se contemplan intervenciones para reducir el impacto de las crecientes, con alteos de terraplén, limpieza y prolongación de alcantarillas y drenajes.

El proyecto incluye, además, el reacondicionamiento de la alcantarilla Las Aguaditas, la instalación de guardarraíles y otros sistemas de contención, junto con nueva señalización horizontal y cartelería vertical. El objetivo es mejorar la transitabilidad y reducir los riesgos en una ruta afectada por el deterioro del pavimento y los problemas que generan las lluvias.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 540 días corridos y se financiará con recursos del fideicomiso de US$250 millones aportado por el proyecto minero Vicuña para infraestructura provincial. Se trata de la primera licitación que utiliza fondos de ese acuerdo.

Con la evaluación de las ofertas en marcha, el Gobierno busca avanzar con la adjudicación y comenzar los trabajos lo antes posible. Perea indicó que la intención es completar el análisis técnico en un plazo de entre 20 y 30 días para luego formalizar el contrato y poner en marcha una de las principales obras viales previstas para San Juan.