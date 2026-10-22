El peronismo sanjuanino condicionará su apoyo al convenio de financiamiento de hasta US$160 millones que impulsa el Gobierno provincial para avanzar con la transformación de la Ruta Nacional 40 Sur en autopista. El interbloque justicialista tiene previsto acompañar el proyecto, siempre que se establezca que, una vez firmado el acuerdo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), el convenio regrese a la Cámara de Diputados para su revisión. Ese será el planteo central que llevará a la reunión prevista para este jueves a las 8.30, antes de la sesión legislativa.

La postura peronista introduce una condición en la búsqueda de unanimidad que impulsa el oficialismo. Tras la reunión informativa que mantuvieron los ministros Roberto Gutiérrez, de Economía, Hacienda y Finanzas, y Fernando Perea, de Infraestructura, Agua y Energía, con diputados de distintos bloques, el legislador oficialista Enzo Cornejo manifestó su expectativa de que todos acompañen el financiamiento.

“Dada la claridad que han brindado los ministros, me quiero imaginar que esto va a ser votado por unanimidad”, afirmó Cornejo. El diputado destacó la importancia de una obra que permitirá mejorar la seguridad vial y sostuvo que los legisladores deberían respaldar una intervención que lleva años de reclamos por el deterioro de la ruta.

Sin embargo, el respaldo del justicialismo estará sujeto a la condición que definirá el interbloque. La exigencia de que el convenio firmado vuelva a Diputados apunta a que los legisladores puedan revisar el acuerdo definitivo después de que se completen las gestiones administrativas y financieras.

La condición del PJ y la presión del oficialismo

La negociación se produce en un escenario de diferencias entre el oficialismo y los sectores del peronismo identificados con el uñaquismo y el giojismo, que cuestionan, entre otros aspectos, el tratamiento sobre tablas de iniciativas relevantes.

Días antes, el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, había endurecido el mensaje hacia la oposición al sostener que votar en contra del convenio sería votar en contra de los intereses de los sanjuaninos.

El oficialismo busca que la importancia de la obra prevalezca sobre las diferencias políticas y conseguir una aprobación unánime. La posición que finalmente adopte el interbloque peronista será determinante para saber si el Gobierno obtiene ese respaldo y bajo qué condiciones políticas se concreta.

Cómo será el financiamiento para la Ruta 40 Sur

El crédito de la CAF permitirá financiar los tramos 1 y 3 de la transformación de la Ruta 40 Sur en autopista. El primero comprende el sector entre el límite con Mendoza y Tres Esquinas, en Sarmiento; el tercero se extiende desde el acceso a Cochagual hasta calle 8, en Pocito. El tramo 2, entre Tres Esquinas y Cochagual, quedaría a cargo de Nación, que se comprometió a financiar su reactivación.

El ministro Roberto Gutiérrez explicó que el préstamo cubrirá el 100% del presupuesto previsto para los dos sectores provinciales. La devolución será en 15 años, con cinco años y medio de gracia para amortizar capital. La tasa será variable, equivalente a la referencia SOFR a seis meses más 1,75 puntos porcentuales. Con el valor del 4,20% mencionado por el funcionario, la tasa resultaría del 5,95% anual.

La ejecución de las obras demandaría unos 36 meses. El proyecto contempla dos carriles por sentido, separación central, calles laterales y tres puentes, ubicados en calle 11, calle 14 y Mediagua.

Si Diputados autoriza el financiamiento, el convenio deberá continuar su trámite ante los ministerios nacionales del Interior y de Economía, antes de la firma del préstamo con la CAF y de los acuerdos de garantía con Nación. El Gobierno provincial pretende coordinar los tres tramos para licitarlos y avanzar con las obras en simultáneo, aunque todavía restan definiciones sobre la instrumentación de los fondos nacionales.