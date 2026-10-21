Los ministros Roberto Gutiérrez (Economía, Hacienda y Finanzas) y Fernando Perea (Infraestructura, Agua y Energía) respondieron este miércoles consultas de diputados de distintos bloques sobre el crédito de US$160 millones de la CAF para ejecutar los tramos 1 y 3 de la Ruta 40 Sur. En la reunión, previa al tratamiento legislativo previsto para este jueves 22 de octubre, también participó el asesor letrado Facundo Rojas Clariá.

“Nosotros venimos a pedir autorización para el financiamiento de una obra de infraestructura”, explicó Gutiérrez a DIARIO HUARPE. El ministro sostuvo que el préstamo cubrirá el 100% del presupuesto previsto para ambos tramos y detalló las condiciones financieras, los plazos y las gestiones pendientes.

Buscan avanzar con los tres tramos a la vez

Una de las definiciones de Gutiérrez fue que la Provincia pretende coordinar la construcción de los sectores 1 y 3 con la terminación del tramo 2, que financiará Nación, según el compromiso anunciado el lunes por el gobernador Marcelo Orrego tras sus gestiones con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

“Esa es la idea, que eventualmente nosotros podamos hacer un llamado a licitación por los tres tramos y avanzar en la realización de los tres al mismo tiempo”, señaló. Aclaró, sin embargo, que Orrego todavía gestiona cómo se instrumentarán los fondos nacionales.

Plazos y condiciones del préstamo

Gutiérrez indicó que el crédito se devolverá en 15 años, con cinco años y medio de gracia para amortizar capital. La tasa será variable: SOFR a seis meses más 1,75 puntos porcentuales. Con el valor de 4,20% que citó el funcionario, equivale a 5,95% anual.

“Ahora el financiamiento lo va a recibir la provincia de San Juan. Se va a hacer contra liquidación de certificados. Entonces, mientras más rápido se haga la obra, los desembolsos van a ser más rápidos”, precisó.

El ministro señaló que Infraestructura estima 36 meses de ejecución y aseguró que la Provincia tiene capacidad para afrontar el préstamo sin contar con futuras regalías mineras. “El cálculo lo hacemos tan bajito que no hace falta contar con los recursos de la minería a través de regalías para poder cumplir con los servicios de amortización e intereses”, afirmó.

Cómo será la autopista

Los fondos permitirán intervenir dos sectores de la Ruta 40 Sur: desde el límite con Mendoza hasta Tres Esquinas, y desde el acceso a Cochagual hasta calle 8, en Pocito. Se prevé una autopista con dos carriles por sentido, separación central y calles laterales.

“Tiene tres puentes: uno en calle 11, otro en calle 14 y otro en Mediagua”, detalló Gutiérrez.

Qué falta para firmar

Si Diputados autoriza el financiamiento, el proyecto deberá pasar por los ministerios del Interior y de Economía de la Nación. Luego vendrán la firma del préstamo con CAF y los acuerdos de garantía con Nación.

“Eso depende, porque hay un decreto presidencial de por medio, pero probablemente entre noviembre y diciembre se pueda estar firmando el contrato”, anticipó Gutiérrez.

El funcionario vinculó la obra con la próxima licitación de la Ruta 20 y los caminos que requiere la minería. “Queremos avanzar en todos los frentes. Esa ha sido la orden que nos ha impuesto el gobernador Orrego”, concluyó.