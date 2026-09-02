El Gobierno nacional fijó los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), con aumentos mensuales que comenzarán a regir desde septiembre de 2026 y se extenderán hasta abril de 2027.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 4/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, después de que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo no alcanzara un acuerdo entre representantes sindicales y empresarios.

Para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa, el salario mínimo será de $383.800 desde septiembre, mientras que el valor para los trabajadores jornalizados quedó establecido en $1.919 por hora.

El esquema contempla ocho aumentos consecutivos y llevará el piso salarial a $437.000 en abril de 2027.

Cuánto será mes por mes

La resolución establece el siguiente cronograma:

Septiembre 2026: $383.800 mensuales y $1.919 por hora.

Octubre 2026: $391.200 mensuales y $1.956 por hora.

Noviembre 2026: $398.800 mensuales y $1.994 por hora.

Diciembre 2026: $406.400 mensuales y $2.032 por hora.

Enero 2027: $414.200 mensuales y $2.071 por hora.

Febrero 2027: $422.000 mensuales y $2.110 por hora.

Marzo 2027: $429.600 mensuales y $2.148 por hora.

Abril 2027: $437.000 mensuales y $2.185 por hora.

Los montos corresponden a trabajadores alcanzados por el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y organismos del Estado nacional que actúen como empleadores. Para quienes tengan jornadas inferiores a la legal, el salario deberá calcularse de manera proporcional.

También cambia la prestación por desempleo

La resolución también definió el mecanismo para calcular la Prestación por Desempleo. El beneficio será equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya percibido el trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.

A su vez, se establecieron límites vinculados al salario mínimo vigente: la prestación no podrá ser inferior al 50% del SMVM ni superar el 100% del salario mínimo correspondiente a cada período. Por lo tanto, esos pisos y techos se actualizarán junto con los aumentos previstos hasta abril de 2027.

La falta de acuerdo entre gremios y empresarios

La actualización fue definida por el Gobierno luego de que fracasara la negociación en el Consejo del Salario. Los representantes sindicales y empresarios no lograron consensuar un nuevo valor, por lo que el Poder Ejecutivo estableció los montos mediante un laudo, tal como permite la normativa vigente.

De esta manera, el salario mínimo pasará de los $376.600 vigentes en agosto a $383.800 en septiembre y continuará con incrementos mensuales hasta alcanzar los $437.000 en abril de 2027.