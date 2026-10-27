Un lapidario informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) —perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet— encendió fuertes alertas al revelar que el empleo privado registrado acumuló 14 meses consecutivos de caída, totalizando 266.000 puestos de trabajo destruidos desde noviembre de 2023.

Esta retracción laboral se combina con un profundo deterioro de los ingresos que golpea con mayor fuerza a los sectores de menores recursos. De acuerdo con el relevamiento, durante julio se perdieron otros 12.700 empleos privados registrados, lo que representa una contracción del 0,2 por ciento mensual, superando la baja registrada en junio (6.000 puestos).

En términos interanuales, el sector acumula una reducción de 134.000 trabajadores (2,1 por ciento), situando el total de asalariados privados en torno a los 6,1 millones, un nivel similar al de mayo de 2014.

El impacto adverso se extiende al conjunto del empleo formal: en julio se destruyeron 9.100 puestos y 155.000 en los últimos doce meses. Así, la destrucción acumulada desde noviembre de 2023 asciende a 370.000 empleos registrados al sumar trabajadores privados, públicos y de casas particulares, dado que la modesta creación de 4.700 puestos estatales en julio apenas compensó de manera parcial las bajas privadas.

El desacople entre la macroeconomía y el empleo

Uno de los datos más llamativos del informe de EDIL es el marcado desacople entre la actividad económica general y la generación de puestos de trabajo. Mientras los indicadores de producción se ubican un 2,2 por ciento por encima de los niveles de noviembre de 2023, el empleo privado retrocedió un 4,2 por ciento, evidenciando que la recuperación económica no se traduce en la creación de trabajo genuino.

La crisis laboral afecta de forma desigual a las actividades productivas, siendo la industria manufacturera y el comercio los rubros de mayor destrucción:

Industria y Comercio: En julio perdieron 2.800 y 3.800 trabajadores respectivamente. La industria acumula una caída de casi 95.000 puestos desde septiembre de 2023 (51.000 de ellos en el último año), registrando bajas mensuales en 33 de los últimos 35 meses.

Construcción: El sector tampoco muestra señales de repunte. Perdió 2.200 empleos en julio y acumula 94.000 puestos destruidos desde mayo de 2023, operando con apenas 377.000 trabajadores registrados, uno de los niveles más bajos de su serie histórica (excluyendo la pandemia y etapas contractivas recientes).

A nivel territorial, el impacto negativo se extendió en julio a 17 provincias. La Provincia de Buenos Aires concentró una pérdida de 8.000 puestos, seguida por Mendoza (1.600) y Santa Fe (1.400). Desde noviembre de 2023, solo Neuquén y Río Negro lograron incrementar sus niveles de empleo privado registrado.

Deterioro salarial y la imposibilidad de llegar a fin de mes

La pérdida de puestos de trabajo encuentra su correlato directo en la licuación de los ingresos. Según el informe de la UBA, el salario mínimo se ubicó en septiembre en 383.800 pesos, tras sufrir una caída real del 40,8 por ciento desde noviembre de 2023, ubicándose por debajo de los registros de 2001 previos al colapso de la convertibilidad.

Por su parte, los salarios estatales acumulan una pérdida del 15,3 por ciento en su poder de compra desde noviembre de 2023, mientras que el índice general del Indec marca un retroceso real del 2,3 por ciento en el sector privado pese al repunte mensual de agosto.

Este escenario se refleja en las percepciones de los trabajadores: un relevamiento de Bumeran indicó que el 87 por ciento considera su salario insuficiente (frente al 85 por ciento previo).

Además, al 73 por ciento el sueldo le dura dos semanas o menos, y apenas un 9 por ciento logra completar el mes. Las dificultades económicas derivaron en que el 77 por ciento de los encuestados reconozca tener deudas (contra el 72 por ciento anterior) y que 9 de cada 10 aseguren que les resulta imposible ahorrar.

Entre los gastos prioritarios, el alquiler encabeza la lista con el 44 por ciento, seguido por la alimentación con el 27 por ciento.