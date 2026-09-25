San Juan quintuplicó durante el primer semestre el recupero de dinero por las prestaciones que el sistema público de Salud brinda a pacientes con obra social, pero todavía resta cobrar más de la mitad de lo facturado. El ministro Amílcar Dobladez informó que entre enero y junio ingresaron efectivamente $5.233 millones, mientras que el monto facturado estuvo entre $12.000 y $13.000 millones.

“5.233 millones”, respondió Dobladez al ser consultado por el recupero del primer semestre. El funcionario aclaró que esa cifra corresponde exclusivamente a lo cobrado y marcó la diferencia con lo que el Estado factura. “Estoy hablando de lo cobrado, no de lo facturado. El facturado es este monto que te acabo de decir, 12, 13”, explicó.

Con esos números, Salud logró cobrar menos de la mitad de lo facturado durante el período. Si se toma como referencia el piso de $12.000 millones facturados, todavía quedaron más de $6.700 millones pendientes de cobro. Si el monto alcanzó los $13.000 millones, la deuda por recuperar supera los $7.700 millones.

Dobladez sostuvo que la mejora frente al año anterior fue significativa y estimó que el recupero creció unas cinco veces. Sin embargo, reconoció que el sistema todavía está lejos del nivel que pretende alcanzar la cartera sanitaria.

“No está óptimo porque se tiene que seguir mejorando. Nosotros deberíamos estar en los 12.000 millones, 13.000 millones semestrales. Nos falta mucho por hacer”, afirmó.

El principal problema está en los tiempos que demandan los pagos de las obras sociales. Según explicó el ministro, cuando las prestaciones no son abonadas en tiempo y forma, Salud debe avanzar con certificados de deuda y luego continuar el proceso de cobro por la vía fiscal.

“Esperan hasta el último recurso para pagar”, sostuvo Dobladez al describir el comportamiento de las obras sociales. El funcionario señaló que la diferencia entre lo facturado y lo efectivamente ingresado está vinculada principalmente con esos plazos.

El recupero de costos tiene además un impacto directo sobre el sistema sanitario. Dobladez explicó que el 34% de lo cobrado se distribuye entre todo el personal de Salud mediante dos pagos anuales y en partes iguales.

También afirmó que parte de las inversiones en equipamiento e infraestructura de la cartera se financian con estos recursos. “Las inversiones que se están haciendo en equipamiento inmobiliario se están haciendo con el recupero de costos”, señaló.

Turnos en salud pública

Los centros de Salud enfrentan un problema vinculado al uso de la capacidad de atención: el ausentismo en los turnos médicos. Dobladez informó que actualmente el 42% de las personas que tienen un turno no concurre. La cifra se produce pese a que Salud aumentó la cantidad de turnos mensuales de 18.000 a 62.000.

El ministro reconoció que parte de las ausencias puede explicarse por la demora entre la asignación del turno y la fecha de atención, ya que algunos pacientes pueden mejorar o resolver su problema antes de la consulta. Sin embargo, marcó que ese factor no alcanza para explicar todo el nivel de ausentismo.

“El 42% es muchísimo”, afirmó Dobladez. Y agregó que la demora “puede ser un porcentaje” de la explicación, pero no justifica por completo el nivel de ausencias registrado.

Así, Salud intenta mejorar por dos vías el funcionamiento del sistema: aumentar el dinero que efectivamente cobra por atender a pacientes con cobertura y aprovechar mejor los turnos que pone a disposición de la población. El desafío oficial es reducir la diferencia entre lo facturado y lo cobrado y, al mismo tiempo, disminuir la cantidad de consultas que quedan sin utilizar.

Textuales

Amílcar Dobladez / Ministro de Salud