Salvá confirmó su renuncia a ATAP en medio del conflicto salarial con UTA

Ricardo Salvá confirmó que dejará la presidencia de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), en medio del conflicto salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las diferencias entre las empresas del sector. El empresario explicó los motivos de su decisión, adelantó que formalizará su renuncia y sostuvo que es necesario alcanzar acuerdos para evitar nuevas interrupciones del servicio de colectivos en San Juan.

En diálogo con radio Estación Claridad, aseguró que comunicó su decisión durante la última reunión de la entidad y que este viernes concretará formalmente su salida. "Hoy voy a formalizar esa renuncia. Hay algunos aspectos que me llevaron a tomar esta decisión", manifestó.

El empresario señaló que su mandato ya estaba vencido y mencionó que Raúl García podría quedar al frente de la Cámara. También aclaró que su función como presidente de ATAP no implicaba representar individualmente a todas las empresas en las negociaciones salariales.

"Jamás fui representante de las empresas de San Juan en las negociaciones con UTA. Simplemente represento a la empresa Libertador, que es la empresa que me pertenece, y no al resto de las empresas", sostuvo.

Las diferencias por la negociación con UTA

Al explicar las razones de su renuncia, Salvá hizo referencia a las distintas posiciones que existen dentro de la entidad sobre cómo resolver el conflicto con los trabajadores. Consideró que cada empresa debe tener margen para negociar de acuerdo con sus posibilidades económicas.

"Creo que lo más sano es que las empresas lleguen a acuerdos con sus trabajadores. Después podremos discutir lo que haya que discutir y sentarnos con los representantes del Gobierno para encontrar soluciones", expresó.

En ese sentido, cuestionó que se haya llegado a una nueva medida de fuerza sin que las empresas tuvieran suficiente conocimiento previo de lo que iba a suceder. Según explicó, desde el sector esperaban que se realizaran asambleas breves, pero finalmente la situación derivó en una interrupción del servicio.

"Nos tomó a todos por sorpresa. No podemos permitir que haya otra medida de fuerza o una situación como la que ocurrió días atrás. Es lo más perjudicial que le puede pasar al transporte público", afirmó.

El empresario también remarcó que las decisiones dentro de ATAP se toman por mayoría y que no todas las compañías tienen las mismas condiciones financieras para afrontar los compromisos salariales.

"Cada empresa es individual y tiene su propia manera de llegar a un acuerdo. No puedo comprometer a una empresa si no conozco cuáles son sus finanzas y sus posibilidades", explicó.

El desgaste con el Gobierno

Otro de los puntos que mencionó fue el vínculo con el Gobierno provincial. Salvá reconoció que su paso por la presidencia de ATAP generó un desgaste en la relación institucional y consideró que su salida podría facilitar una nueva etapa de diálogo.

"El hecho de haber sido presidente de la Cámara provocó un desgaste muy grande con el Gobierno, porque se entiende que si el transporte no se arregla es porque Ricardo Salvá no quiere arreglarlo. Y no es así", manifestó.

Además, indicó que el cargo tiene una duración de dos años y no contempla la reelección. En ese contexto, consideró que Raúl García podría asumir con una posición menos desgastada y mejores posibilidades de diálogo con las autoridades provinciales.

"Me parece que puede tener una figura mucho menos desgastada y lograr un buen diálogo con el Gobierno, algo que últimamente yo no podía conseguir como me hubiese gustado", agregó.