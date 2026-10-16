Más de 30 personas participan de un curso de manipulación de alimentos adaptado para personas con discapacidad en la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Aleluya-Arid, en San Juan. La propuesta busca facilitar el acceso al carnet habilitante para trabajar en el sector gastronómico mediante contenidos, materiales y evaluaciones ajustados a las necesidades de los participantes.

La capacitación comenzó a principios de octubre y reúne a estudiantes, tutores, acompañantes terapéuticos y personas con discapacidad que no pertenecen a la institución, pero que buscan incorporar herramientas para su inserción laboral. También participan personas que realizan entrenamientos en empresas gastronómicas a través del programa Trabajando Sueños.

Se trata de la tercera institución que solicita incorporarse a esta iniciativa, impulsada por las direcciones de Políticas para la Equidad y de Personas con Discapacidad.

Cómo funciona el curso de manipulación de alimentos

A diferencia de la modalidad tradicional, que concentra los contenidos en una sola jornada y luego toma un examen general, la propuesta adaptada distribuye la formación en cinco módulos. Cada instancia incluye una evaluación específica para facilitar el aprendizaje progresivo.

Los contenidos responden a las exigencias del Código Alimentario Argentino e incluyen higiene y seguridad alimentaria, enfermedades transmitidas por alimentos, contaminación, preparación de productos sin TACC, buenas prácticas de manufactura y procedimientos de saneamiento.

También se abordan la conservación y refrigeración de alimentos, la higiene personal, el lavado de manos, la limpieza de los espacios, el control de residuos y plagas, el uso seguro del agua y la selección de materias primas.

Para favorecer la comprensión, se utilizan materiales con lenguaje accesible, ejemplos concretos, videos y juegos participativos. Entre las actividades se incluye una réplica de una heladera en la que los participantes deben ubicar los distintos alimentos según sus necesidades de conservación.

Quienes aprueben las evaluaciones recibirán el carnet de manipulación de alimentos, que tiene una validez de tres años.

San Juan, pionera en una propuesta inclusiva

La iniciativa busca brindar herramientas concretas para que las personas con discapacidad puedan acceder al mundo del trabajo, fortalecer su autonomía y ampliar sus posibilidades de integración.

El carácter novedoso del programa despertó el interés de organismos públicos de otras provincias, que realizaron consultas y solicitaron asesoramiento sobre su implementación.

Según lo previsto, el curso adaptado se dictará inicialmente una vez al año, con el objetivo de sostener esta alternativa de formación laboral.

Tres instituciones ya participaron

Antes de llegar a Aleluya-Arid, la capacitación se realizó en la Escuela de Educación Especial Susana Castelli, de la Asociación Sanjuanina de Adaptación Laboral (ASAL). En esa edición participaron integrantes de la primera cooperativa de trabajo de personas con discapacidad, La Panadería Santa Josefina.

La segunda experiencia se desarrolló en el Centro Educativo Terapéutico Inmanus, mientras que la actual corresponde a la tercera institución incorporada al programa.

La propuesta apunta a que la formación no quede limitada al aprendizaje de normas de seguridad alimentaria, sino que también represente una oportunidad concreta para acceder a empleos, desarrollar habilidades y participar activamente en el sector gastronómico.