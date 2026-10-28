El Gobierno de San Juan utilizará construcción en seco en el 20% de los nuevos barrios habitacionales, mientras que el resto se ejecutará con el sistema tradicional. Así lo confirmó el secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio, en declaraciones a DIARIO HUARPE, al explicar cómo se aplicará esta modalidad en los 30 barrios previstos.

“Va a ser mixto. La gran mayoría van a ser con la construcción tradicional, pero sí vamos a seguir en este proceso de poder ir aplicando la construcción en seco”, afirmó el funcionario.

Las ventajas del sistema de construcción en seco

Villavicencio explicó que la incorporación de esta modalidad responde principalmente a la rapidez de ejecución y a las condiciones de aislación que ofrece. “Primero, y el más importante, es la rapidez de ejecución”, remarcó, y agregó que los beneficios económicos pueden notarse a medida que avanza la obra.

En ese sentido, sostuvo que la construcción en seco tiene ventajas que justifican su implementación, aunque aclaró que el ahorro económico no es el principal factor al inicio. “En un primer inicio no es tan notable la parte económica, sí lo que es rapidez, y por ahí el tema de aislación también está trabajado y está contemplado que tiene muy buena aislación”, señaló.

Cuánto puede demorar la construcción de las viviendas

El secretario de Infraestructura indicó que, si están dadas todas las condiciones, se pueden construir entre seis y diez viviendas en un mes. Sin embargo, explicó que los plazos de cada barrio también dependen de la infraestructura que debe acompañar a las casas.

“Lo que por ahí demora un poco más, más allá de la ejecución de la vivienda, es la infraestructura, porque recordemos que los barrios hay que dotarlos de infraestructura, es decir, calle, servicio”, explicó Villavicencio.

El funcionario precisó que los plazos estimados para completar los proyectos varían entre seis y 18 meses, según la cantidad de viviendas y la complejidad de las obras. Además, señaló que el objetivo es avanzar para entregar la mayor cantidad posible de barrios durante 2027.

Viviendas con espacios para personas con discapacidad

Villavicencio también confirmó que todos los barrios deberán contemplar un porcentaje de viviendas destinadas a personas con discapacidad. “Esa es una política del gobernador, una política de Estado de que cada barrio tiene que contar con un porcentaje”, sostuvo.

El funcionario agregó que esa condición ya está incluida en la resolución que establece las pautas para ejecutar los nuevos complejos habitacionales. De esta manera, el esquema combinará distintos sistemas constructivos y la previsión de viviendas para personas con discapacidad.