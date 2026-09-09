San Juan realizó un workshop sobre manejo de residuos, con participación de la Secretaría de Ambiente, la Universidad Nacional de San Juan y el Conicet, en el marco del proyecto Refres, denominado “Rediseñando el futuro de los residuos”.

El secretario de Ambiente, Federico Ríos, habló con DIARIO HUARPE y destacó el trabajo conjunto que se desarrolla para abordar los residuos urbanos, industriales y aquellos vinculados con la economía circular.

Siete mesas de trabajo

El funcionario señaló que este jueves 10 de septiembre se conformarán las mesas de trabajo, en las que se abordarán diferentes temáticas vinculadas con la minería, la producción, la industria y las energías limpias.

Según explicó Ríos, serán siete mesas y cada una estará dirigida o liderada por científicos del Conicet. El objetivo será obtener un resultado que posteriormente quede a disposición de la provincia y de la Secretaría de Ambiente. “Nos va a servir como una herramienta para utilizar y tomar mejores decisiones en políticas ambientales”, sostuvo el secretario.

Soluciones adaptadas a cada territorio

Por su parte, el doctor Germán Mazza, director nacional del proyecto Refres, explicó que una de las claves del trabajo es plantear soluciones adaptadas a las características de cada territorio.

En ese sentido, señaló que en San Juan se trabaja sobre problemáticas relacionadas con los residuos mineros y agroindustriales, tomando como punto de partida las características específicas de los residuos de la región.

El objetivo, según explicó Mazza, es que los residuos dejen de ser considerados algo que debe desecharse y puedan convertirse en una materia prima para una posterior valorización, un producto final, una tecnología apropiada o una generación de valor.

El objetivo: residuos cero

Consultado sobre cuál puede ser el porcentaje máximo de recuperación, Mazza explicó que no existe un único porcentaje, debido a que depende totalmente del tipo de residuo y de la actividad.

Sin embargo, remarcó que el proyecto apunta a la aplicación del concepto de “residuos cero”, buscando que aquello que quede no termine en una disposición que genere un pasivo contaminante. “Lo que tratamos es de aumentar con el trabajo de sustentabilidad y con las soluciones innovadoras ese porcentaje de recuperación”, explicó.

Finalmente, el director nacional de REFRES destacó que el proyecto reúne conocimientos adquiridos durante muchos años y busca generar una sinergia entre quienes conocen los problemas regionales y la ciencia. “Sin ciencia en el territorio no se puede lograr la sustentabilidad”, afirmó.