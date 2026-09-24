San Juan concretó una nueva colocación de deuda en el mercado internacional por US$600 millones y pagará un cupón del 9,55% anual. La operación recibió ofertas por US$1.037 millones, por encima del monto finalmente colocado. Participaron 67 fondos e inversores y las órdenes de inversores locales alcanzaron aproximadamente los US$360 millones.

El dinero será destinado a financiar obras de infraestructura y gastos de capital. El Gobierno plantea utilizar los recursos para acompañar el crecimiento económico y productivo, con especial atención en infraestructura vial, hídrica, sanitaria, energética y habitacional, además de obras necesarias para el desarrollo de la actividad minera.

La colocación se produce mientras San Juan busca anticiparse a las necesidades de infraestructura que puede generar el crecimiento de la minería. Las nuevas inversiones y las perspectivas de desarrollo de grandes proyectos de cobre forman parte de los argumentos del Gobierno para justificar la necesidad de recursos para obras de gran escala.

La operación se realizó en un contexto financiero internacional y local complejo. La tasa a 10 años de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se ubicaba en 5,15%, mientras que el riesgo país argentino alcanzaba los 567 puntos básicos. En ese escenario, la tasa equivalente asociada al riesgo argentino rondaba el 10,82%. San Juan cerró finalmente con un cupón del 9,55%.

Cómo devolverá San Juan los US$600 millones

El bono tendrá un plazo de nueve años y estará regido por la legislación de Nueva York. Los intereses serán pagados semestralmente y el capital se amortizará en tres etapas.

En 2033, la Provincia deberá devolver el 33% del capital original, unos US$198 millones. En 2034 afrontará otro 33%, por aproximadamente US$198 millones, y en 2035 cancelará el 34% restante, equivalente a unos US$204 millones.

A esos pagos se sumarán los intereses. Con un cupón del 9,55%, el interés anual inicial sobre los US$600 millones equivale a unos US$57,3 millones, aunque disminuirá a medida que se amortice el capital.

Qué dice la ley que habilitó la deuda

La colocación fue posible a partir de la ley aprobada por Diputados en junio, que autorizó al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por hasta US$600 millones. La norma establece que los fondos deben destinarse a inversión pública, obras de infraestructura y gastos de capital en educación, salud, seguridad pública e infraestructura social.

La ley también habilitó al Ejecutivo a definir las condiciones financieras de la operación según el mercado. Además, autorizó a afectar recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos como garantía para el pago del capital y los intereses, y a ceder recursos provinciales o coparticipables en garantía o propiedad fiduciaria.

El debate que dividió al PJ

La autorización fue aprobada el 4 de junio con 23 votos a favor y 12 en contra. La discusión mostró diferencias dentro del peronismo provincial: algunos legisladores acompañaron y la mayoría votó en contra.

Entre quienes apoyaron estuvieron Eduardo Cabello, Omar Ortiz, Gabriel Sánchez, Leopoldo Soler y Franco Aranda. En contra votaron, entre otros, Juan Carlos Quiroga Moyano, Fernanda Paredes, Cristina López, Stella Maris Caparrós, Jorge Castañeda, Marisa López, Emilio Escudero, Sonia Ferreyra y Miguel Vega. También rechazaron la iniciativa Graciela Seva y Mario Herrero, de San Juan Vuelve-PTP, y Marta Gramajo, de Crecer.

El debate estuvo centrado en el endeudamiento, el financiamiento y el destino de los fondos. Con la sanción de la ley, el Ejecutivo quedó habilitado para concretar la operación que finalmente cerró en el mercado internacional.