San Juan dio este jueves un nuevo paso en la búsqueda de mercados internacionales para su producción agroindustrial y alimentaria. En el Museo de la Historia Urbana comenzó la primera de las dos Rondas Internacionales de Negocios del sector alimentos y bebidas, una actividad que forma parte del XV Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva 2026.

Importadores de cinco países mantuvieron reuniones con empresarios y productores de San Juan.

La propuesta reunió a empresas importadoras de Chile, Perú, Brasil, Estados Unidos y Canadá con empresarios y productores locales. El objetivo fue generar un contacto directo entre quienes producen en San Juan y potenciales compradores interesados en incorporar productos argentinos a sus mercados.

La ronda tendrá continuidad este viernes, de 9 a 14 horas, nuevamente en el Museo de la Historia Urbana. Durante la jornada se espera avanzar en nuevos encuentros comerciales y en la generación de oportunidades para ampliar la presencia de productos sanjuaninos en el exterior.

Contacto directo con mercados internacionales

El secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, destacó la importancia de generar espacios que permitan vincular directamente a la producción local con empresas importadoras de otros países.

“Con este tipo de iniciativas buscamos conectar nuestra oferta exportable, en este caso de distintos productos, no solo de aceite de oliva, con empresas importadoras de distintos países”, expresó el funcionario.

La iniciativa apunta a fortalecer la llegada de productos sanjuaninos a nuevos destinos y a incrementar las exportaciones de los sectores tradicionales de la provincia.

El protagonismo del sector agroalimentario

Aunque ArgOliva tiene como eje central la actividad olivícola, el encuentro también abrió espacio para otros productos de la matriz agroindustrial sanjuanina. Según destacó Aciar, tanto el sector agroindustrial como el agroalimentario tuvieron un papel destacado dentro de las actividades programadas.

La presencia de compradores internacionales representa una oportunidad para que las empresas locales den a conocer su oferta, establezcan vínculos comerciales y exploren posibilidades concretas de exportación.

Con la segunda jornada prevista para este viernes, San Juan buscará consolidar nuevos contactos y convertir las reuniones de negocios en futuras operaciones comerciales que permitan ampliar la llegada de los productos locales a mercados internacionales.