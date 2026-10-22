El Gobierno de San Juan prometió completar antes de fin de año la entrega de computadoras a los estudiantes de primaria y secundaria que todavía esperan sus equipos, parte del programa provincial “Maestro de América, Cultivando el Futuro”. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó que ya se distribuyeron más de 15.000 dispositivos y aseguró que la Provincia cuenta con las computadoras para continuar con los operativos.

“Antes del fin de año vamos a entregar las computadoras, las tenemos”, afirmó la funcionaria en declaraciones a DIARIO HUARPE. También explicó que la distribución requiere una importante organización logística y que las jornadas se desarrollan de manera progresiva para alcanzar a los alumnos de los distintos departamentos.

El cronograma de entrega de computadoras

Fuentes detalló que los operativos contemplan la entrega de equipos a estudiantes de Chimbas, en primaria, y de Ullum y Zonda, en secundaria. También señaló que las jornadas continuarían en Pocito y Chimbas, mientras que Santa Lucía estaba incluida en la agenda de los días siguientes.

Entre los departamentos que todavía deben recibir computadoras, la ministra mencionó Valle Fértil, Iglesia y Calingasta, además de otras localidades pendientes. “Antes del fin de año vamos a entregar las computadoras, las tenemos”, afirmó, aunque aclaró que la organización requiere una importante logística.

La ministra anticipó que los operativos continuarían en distintas localidades, aunque aclaró que las fechas se comunicarán de acuerdo con la agenda del gobernador Marcelo Orrego. En ese marco, pidió paciencia a las familias que todavía no recibieron las computadoras y ratificó que la intención es completar las entregas antes de que termine el año.

Más de 3.000 computadoras previstas en dos jornadas

La funcionaria informó que una de las jornadas contemplaba la entrega de 1.392 computadoras, mientras que para el día siguiente estaban previstas más de 1.900. Estas cifras forman parte de los operativos que el Ministerio de Educación lleva adelante para avanzar con la distribución de los dispositivos.

Fuentes señaló que la rapidez de las entregas responde a la expectativa de los estudiantes y sus familias por recibir las computadoras. “Sabemos que hay muchas familias, muchos chicos que tienen la ansiedad de recibirla”, expresó al explicar por qué se organizan jornadas de distribución masiva.

Cómo deben hacer las familias para recibir las computadoras

La ministra explicó que el padre, la madre o el tutor debe acompañar al estudiante durante el operativo y firmar la documentación correspondiente. Mediante ese procedimiento, un adulto queda como responsable del dispositivo que el Estado entrega a la familia.

El programa Maestro de América busca incorporar las computadoras como herramientas pedagógicas y fortalecer la alfabetización digital de los estudiantes. Además, Fuentes recordó el compromiso de extender la entrega a los años superiores de secundaria y especialmente a séptimo año de las escuelas técnicas.