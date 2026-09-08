San Juan incrementó sus exportaciones un 127,4% en los últimos tres años, al pasar de USD 564 millones en el primer semestre de 2023 a USD 1.284 millones en el mismo período de 2026, según el informe de Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) del Indec correspondiente al primer semestre de 2026.

La provincia se consolidó como el principal polo exportador de la región Cuyo, al concentrar el 50,9% de las ventas externas de la región, que totalizaron USD 2.520 millones en el semestre. San Juan registró además un crecimiento interanual del 14,5%, superando el promedio regional (14,1%) y manteniendo una tendencia sostenida de expansión.

El peso de la minería

El principal rubro exportado fue "piedras, metales preciosos y sus manufacturas; monedas", que alcanzó los USD 1.078 millones, lo que representa el 84% del total de las exportaciones sanjuaninas. Este dato confirma el perfil minero de la provincia, donde la actividad extractiva de oro y plata es el motor principal de sus ventas externas.

A nivel nacional, el complejo oro y plata creció 56,8% interanual y representa el 7,1% de las exportaciones totales del país, con San Juan como una de las provincias con mayor incidencia en ese sector. El sector minero-metalífero y litio en su conjunto creció 69,7% interanual y ya representa el 12,2% de las exportaciones totales de bienes de Argentina.

Otros rubros en alza

El otro rubro destacado fue "hortalizas y legumbres sin elaborar", con una suba del 22,6% y una participación del 2,6% del total exportado. Por su parte, el rubro "frutas secas o procesadas" registró una caída del 23,2% en términos interanuales.

La región Cuyo, integrada por San Juan, Mendoza y San Luis, totalizó exportaciones por USD 2.520 millones. San Juan fue la provincia que más aportó al total regional, seguida por Mendoza (33,3%) y San Luis (15,7%).

Comparación con otras provincias mineras

En el NOA, provincias como Jujuy (USD 973 millones, +100,8%), Salta (USD 959 millones, +85,2%) y Catamarca (USD 392 millones, +119,6%) también mostraron crecimientos importantes, impulsadas principalmente por las exportaciones de litio y productos químicos vinculados a la minería.

Sin embargo, San Juan se destaca por su especialización en oro y plata, con una participación del 84% del total exportado, lo que la convierte en la provincia con mayor dependencia del sector minero-metalífero dentro de la región Cuyo.

Perspectivas

El crecimiento sostenido de las exportaciones sanjuaninas refleja el dinamismo de la actividad minera en la provincia, con proyectos como Veladero, Casposo y los futuros Vicuña, Los Azules y El Pachón, que podrían incrementar aún más el peso de San Juan en el comercio exterior argentino en los próximos años.

El informe del Indec confirma que la minería es el motor de las exportaciones de San Juan y que la provincia se mantiene como el principal polo exportador de la región Cuyo, con una proyección de crecimiento que dependerá de la evolución de los proyectos cupríferos en carpeta.