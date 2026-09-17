El ministro de Producción, Gustavo Fernández, explicó a DIARIO HUARPE cómo funcionará la asistencia para los productores afectados por los daños climáticos y diferenció las herramientas según el tamaño de las explotaciones. Según señaló, quienes tengan menos de 20 hectáreas cultivadas podrán tramitar un subsidio dispuesto por el Ministerio de Producción.

“El sector pequeño sirve en un doble sentido, si tiene menos de 20 hectáreas cultivadas sirve para tramitar un subsidio que tiene dispuesto el Ministerio de Producción”, explicó Fernández. El funcionario recordó que durante el año pasado se atendieron más de 400 denuncias vinculadas fundamentalmente al granizo y a las crecientes en zonda.

Prevén más fondos para las ayudas

Fernández indicó que el año pasado se destinó un presupuesto de alrededor de $500 millones para el pago de subsidios. Frente a la magnitud de los daños que ya están siendo evaluados, anticipó que este año el presupuesto podría aumentar de manera significativa.

“Este año seguramente vamos a duplicar o triplicar probablemente el presupuesto debido a la magnitud del daño que estamos ya evaluando”, afirmó el ministro de Producción. La definición estará vinculada con la evaluación de los daños registrados entre los productores.

El respaldo para medianos y grandes

Fernández también explicó qué sucederá con los productores medianos y grandes que realicen las denuncias por los daños sufridos. En estos casos, el objetivo será otorgarles documentación que les permita gestionar distintas herramientas de asistencia.

“Los productores medianos y grandes que hagan la denuncia van a tener un respaldo, un certificado de daño”, señaló. Según detalló, ese certificado les permitirá gestionar prórrogas en créditos del CFI, el Banco Nación o algún tipo de atención diferencial vinculada con el pago de impuestos.

El ministro remarcó que estas herramientas podrán contemplar cuestiones impositivas, fundamentalmente a nivel provincial. También mencionó la posibilidad de acceder a una atención diferencial a nivel nacional.

Una asistencia diferenciada

De esta manera, la asistencia contempla distintas herramientas según las características de cada productor. Los pequeños productores podrán acceder al subsidio previsto por el Ministerio de Producción, mientras que los medianos y grandes contarán con un certificado de daño como respaldo para gestionar otras medidas.

La medida se analiza mientras continúa la evaluación de los daños registrados en el sector productivo. Fernández señaló que la magnitud de las pérdidas podría llevar a duplicar o triplicar el presupuesto destinado a los subsidios durante este año.