Un total de 150 familias de nueve departamentos de San Juan recibieron este viernes 27 de noviembre las escrituras de sus viviendas, en el marco del proceso de regularización dominial que lleva adelante el Gobierno provincial. La próxima semana se concretará una nueva entrega de otros 150 documentos, mientras que la Provincia trabaja para dar respuesta a una demanda que llegó a alcanzar las casi 12.000 escrituras pendientes.

El gobernador Marcelo Orrego, quien encabezó el acto de entrega, explicó que se reforzaron los equipos profesionales encargados de los procedimientos administrativos, técnicos y legales necesarios para avanzar con la escrituración de los inmuebles.

“Había una demanda de casi 12.000 escrituras que las familias estaban esperando. Hemos puesto a mucha gente a trabajar en ese circuito del proceso legal, en el que intervienen abogados, ingenieros y otros profesionales”, detalló el mandatario en rueda de prensa. En ese sentido, destacó el trabajo de Asesoría Letrada y anticipó que las entregas continuarán de manera progresiva.

Una demanda de casi 12.000 escrituras

Orrego señaló que uno de los objetivos de su gestión es reducir los tiempos administrativos que deben afrontar las familias para obtener la documentación definitiva de sus propiedades. “Nosotros queremos un Estado que sea ágil y expedito en la respuesta a la gente”, manifestó.

El mandatario también remarcó la importancia de completar el proceso que comienza con la entrega de una vivienda y culmina con el reconocimiento legal de la propiedad.

“Esto es una forma de reconocer los derechos de quienes alguna vez recibieron su casa. La entrega de la vivienda queda un poco trunca si después no se reconocen esos derechos”, expresó.

Con las 150 escrituras entregadas este viernes y las otras 150 previstas para la próxima semana, serán 300 las familias que accederán a la documentación de sus viviendas en el transcurso de dos semanas, si se cumple el cronograma anunciado. “No solo estamos entregando un documento, sino que estamos brindando tranquilidad, seguridad y bienestar a las familias”, concluyó Orrego.