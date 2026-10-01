San Juan exportó US$1.302 millones en productos mineros entre enero y agosto de 2026, un 10,1% más que en el mismo período del año pasado, según el Informe Mensual de Exportaciones Mineras de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación, con base en datos de Aduana.

Solo en agosto, las exportaciones mineras sanjuaninas alcanzaron los US$151 millones, un crecimiento interanual del 37,6%. La minería explicó el 88% de todas las exportaciones provinciales de ese mes, consolidando su peso en la generación de divisas.

Un dato que marca una fortaleza y una dependencia

El informe oficial detalla que el oro representó el 99,5% de las exportaciones mineras de San Juan durante agosto. Es decir, prácticamente toda la canasta minera provincial depende de un solo mineral.

Esa concentración tiene una explicación: Veladero, la mina operada por Barrick en el departamento Iglesia, es actualmente la única mina en producción de San Juan. Los proyectos de cobre que avanzan en la provincia —Vicuña, Los Azules, El Pachón, entre otros— todavía están en etapas de exploración, ingeniería o construcción, y no generan exportaciones.

El alto precio internacional del oro, que oscila entre US$4.350 y US$4.697 por onza troy en máximos históricos, es el principal motor detrás del crecimiento. El informe oficial precisa que el aumento del valor exportado se explica por suba de precios, no por mayor volumen: en el acumulado enero-agosto, las cantidades exportadas de oro cayeron un 24,9% interanual, mientras que los montos subieron un 42,8%.

Los 42 días de parate por nieve

El dato del volumen adquiere otra dimensión con el contexto climático. Desde mediados de julio, las nevadas récord en la cordillera obligaron a Veladero a interrumpir durante 42 días las operaciones vinculadas a la producción de oro. El temporal fue el mayor desde la inauguración de la mina en 2006, con acumulaciones de más de tres metros de nieve en los caminos.

El impacto sobre la producción será uno de los factores a seguir en el cierre del año. El CEO de Veladero, Marcelo Álvarez, explicó en Código Minero que la compañía espera recuperar la producción planificada durante el último trimestre.

El contexto nacional

El desempeño provincial se da en un escenario de fuerte expansión de las exportaciones mineras a nivel nacional. Durante agosto, Argentina exportó productos mineros por US$652 millones, un 43,3% más que en agosto de 2025. En los primeros ocho meses de 2026, las exportaciones mineras argentinas llegaron a US$6.059 millones, con un crecimiento interanual del 65,7%.

Cinco provincias concentraron el 97,4% de las exportaciones mineras del país durante agosto: Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca. En el acumulado de enero a agosto, esas cinco jurisdicciones explicaron el 98,1% de las ventas mineras argentinas al exterior.

Dentro de ese grupo, San Juan se destaca por el peso de la minería en su comercio exterior: en agosto el sector explicó el 88% de todas las exportaciones provinciales, mientras que en el acumulado del año representó el 87,6%.

Qué mirar hacia adelante

El informe muestra una foto del presente: San Juan exporta minería, pero esa minería es casi exclusivamente oro. La diversificación llegará cuando los proyectos de cobre entren en producción. Hasta entonces, la performance exportadora de la provincia seguirá atada a dos variables que no controla: el precio internacional del oro y el clima en la alta montaña.