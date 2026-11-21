En el marco del FNS Forum, representantes de empresas internacionales de genética, organismos nacionales, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y referentes del sector privado mantuvieron una reunión estratégica para avanzar en una agenda de trabajo orientada a incorporar nuevas variedades de genética a la vitivinicultura.

El encuentro se realizó tras la mesa sectorial de agroindustria y apuntó a destrabar aspectos técnicos, normativos y administrativos para facilitar el ingreso de material genético internacional a la Argentina.

Durante la instancia de diálogo se relevaron las necesidades expuestas por las firmas participantes, se revisaron los procedimientos y regulaciones vigentes en los organismos nacionales y se compartieron modificaciones normativas proyectadas.

Asimismo, se analizaron adecuaciones y mecanismos que permitan agilizar los trámites de incorporación de nuevo material genético según los requerimientos de los productores y el sector privado, con foco en las gestiones que requieren coordinación con áreas del INASE y del SENASA.

Como saldo del encuentro, quedó conformada una agenda de trabajo conjunta entre el Gobierno provincial, el Gobierno nacional y las empresas involucradas para dar seguimiento a los planteos y avanzar en acciones concretas.

Al respecto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, señaló que "esta articulación público-privada representa un paso importante para fortalecer la innovación, incorporar nuevas tecnologías y potenciar la competitividad de la vitivinicultura argentina, consolidando las condiciones necesarias para el crecimiento y la evolución de toda la cadena productiva".

Por el lado del Gobierno nacional participaron del encuentro Martín Fernández, jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y Martín Gustavo Giaccio, subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores.