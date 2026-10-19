El crecimiento de la minería del cobre en San Juan plantea un desafío para la formación de trabajadores técnicos que puedan acompañar el desarrollo de los grandes proyectos productivos. Desde Finning CAT señalaron que la expansión de esta actividad está generando una creciente demanda de perfiles especializados, entre ellos electromecánicos, electricistas, soldadores, operadores y especialistas en mantenimiento.

La necesidad de contar con personal capacitado adquiere mayor importancia a medida que avanzan los proyectos mineros y las industrias incorporan nuevas tecnologías. Este escenario también alcanza a sectores vinculados con la minería, como la energía, la construcción, la logística y los servicios industriales, que requerirán trabajadores con conocimientos específicos.

En este contexto, Hernán Furia, gerente de Recursos Humanos de Finning Argentina, destacó la importancia de preparar a los sanjuaninos para las oportunidades laborales que podrían generarse con el crecimiento productivo de la provincia.

"Las oportunidades que se abren para San Juan son muy significativas, pero para aprovecharlas plenamente es fundamental seguir fortaleciendo el desarrollo de talento local. La articulación entre la educación y el sector productivo será cada vez más importante para preparar a las nuevas generaciones para los desafíos que vienen", señaló Furia.

Los perfiles técnicos que demandará la minería

De acuerdo con el análisis de Finning CAT, los técnicos electromecánicos, electricistas, especialistas en mantenimiento, operadores y soldadores se encuentran entre los perfiles cuya demanda continúa creciendo a medida que avanzan los proyectos productivos.

La compañía señaló que San Juan concentra algunos de los principales desarrollos de cobre del país, lo que configura un escenario que requerirá nuevas capacidades y una mayor disponibilidad de personal especializado en distintos eslabones de la cadena de valor.

Uno de los principales desafíos será acercar a los jóvenes al mundo laboral desde etapas tempranas, mediante experiencias prácticas y espacios de formación que permitan conocer las necesidades reales de las industrias.

Para la empresa, la vinculación entre instituciones educativas, organismos públicos y el sector privado será fundamental para preparar a los futuros trabajadores y acompañar el crecimiento de la actividad.

Acuerdos con la UNSJ y capacitación gratuita

En ese marco, Finning CAT informó que desarrolla distintas iniciativas de vinculación con escuelas técnicas e instituciones educativas de San Juan para acercar a los estudiantes a los perfiles profesionales que demanda la industria.

Además, la compañía avanzó recientemente en acuerdos de colaboración con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el Ministerio de Educación provincial, con el objetivo de fortalecer la relación entre la formación académica y las necesidades del sector productivo.

Otra de las herramientas que impulsa es el programa "Técnicas y Técnicos CAT para el Mundo", que ofrece capacitación técnica virtual y gratuita para jóvenes sanjuaninos, orientada a generar nuevas oportunidades de formación y desarrollo profesional.

Desde Finning consideran que el crecimiento productivo de San Juan no dependerá únicamente de las inversiones y las tecnologías disponibles, sino también de la capacidad de formar trabajadores locales que puedan aprovechar las oportunidades laborales sin necesidad de buscar su futuro fuera de la provincia.