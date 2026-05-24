El mapa económico de la Argentina muestra realidades muy diferentes entre las provincias y, en ese contexto, San Juan se posicionó entre las jurisdicciones con mayor crecimiento de la actividad económica del país. Los datos corresponden al período comprendido entre marzo de 2025 y marzo de 2026 y reflejan un fuerte impulso en provincias vinculadas a la minería y la energía, sectores que lideraron el crecimiento federal por encima de las economías tradicionales.

De acuerdo con el informe de Emanem, elaborado por consultores y analistas económicos, el país presenta un panorama actualizado sobre la actividad económica provincial en Argentina. En ese relevamiento, San Juan registró un crecimiento del 7,2%, ubicándose como la segunda provincia con mayor expansión económica del país, solo por detrás de Neuquén, que alcanzó el 11,7%. Además, la provincia superó a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Mendoza y Córdoba.

El relevamiento expone un escenario de expansión heterogénea, marcado por importantes diferencias entre las distintas regiones del país.

Provincias con mayor expansión económica

Posicionamiento de las provincias con el crecimiento económico entre marzo 2025 - marzo 2026).

Neuquén: 11,7% San Juan: 7,2% CABA: 6,8% Jujuy: 6,5% Salta: 4,8% Mendoza: 4,6% Córdoba: 4,3% Santa Fe: 4,1% Formosa: 1,3% Buenos Aires: 0,2%

Mapa del crecimiento de Argentina. (Fuente: Emanem)

El "Efecto San Juan": El motor minero en su máxima expresión

Con un sólido 7,2% de crecimiento interanual, San Juan se acomodó firmemente en el segundo puesto a nivel nacional, superada únicamente por el fenómeno hidrocarburífero de Vaca Muerta en Neuquén. Este despliegue no es casualidad: es el resultado directo de una actividad minera que ya explica entre el 85% y el 94% de las exportaciones totales de la provincia, consolidándola como el principal polo metalífero de la región de Cuyo y el segundo del país.

Los pilares del crecimiento económico de San Juan

El crecimiento de la provincia no es casualidad y se sostiene principalmente en dos pilares clave: la minería y el desarrollo energético.

El presente dorado

El oro sigue siendo el rey indiscutido de la balanza comercial sanjuanina. Operaciones de gran escala como Veladero han sabido capitalizar un contexto de precios internacionales en máximos históricos, traccionando las exportaciones locales (que a comienzos de 2026 registraron un salto interanual cercano al 29%) e inyectando masa salarial de alto impacto en el consumo interno.

La fiebre del cobre y el imán de inversiones

Si el oro es el presente, el cobre es el futuro inmediato que ya empezó a mover la aguja económica. San Juan lidera cómodamente el ranking nacional de inversiones mineras con una cartera estimada en USD 33.000 millones distribuidos en 8 megaproyectos. Iniciativas de escala mundial como Josemaría, Los Azules y Filo del Sol (bajo el esquema unificado del Proyecto Vicuña, que ya solicitó su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones - RIGI) avanzaron con firmeza en sus etapas de ingeniería, preconstrucción y actualización de impactos ambientales, dinamizando de manera directa el empleo calificado, la hotelería, la logística y la red de proveedores locales.

DATO

La minería en San Juan no solo genera divisas; genera arraigo. El desarrollo de proveedores locales de cal, servicios industriales y tecnología aplicada derrama valor agregado sobre toda la matriz productiva de la provincia.

El contraste federal: el estancamiento de los gigantes tradicionales

El fenomenal rendimiento de San Juan y las provincias del norte minero —como Jujuy (6,5%) y Salta (4,8%), impulsadas fuertemente por el litio— contrasta de manera drástica con la realidad de los grandes centros urbanos e industriales del país.

Si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) logró defender un crecimiento del 6,8% apalancada por los servicios financieros y el turismo, la provincia de Buenos Aires quedó prácticamente estancada con un magro 0,2%. El gigante industrial bonaerense acusa el impacto de la reconversión económica y la menor tracción del consumo masivo. En el extremo inferior también se ubicó Formosa, con una tímida expansión del 1,3%, exhibiendo las limitaciones de las economías altamente dependientes de los recursos públicos en el contexto actual.

Hacia dónde va la economía sanjuanina

El balance de este ciclo anual deja una lección contundente para la macroeconomía argentina: las regiones que logran garantizar seguridad jurídica, agilidad en los permisos ambientales y un ecosistema atractivo para el capital extranjero son las que hoy lideran la creación de riqueza. Con el cobre golpeando la puerta para la transición energética global, San Juan no solo festeja un gran año de crecimiento, sino que se posiciona de manera estratégica para las próximas décadas.