La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable puso en marcha un concurso de fotografía en el Parque de la Biodiversidad con el objetivo de promover el valor del patrimonio natural de San Juan y fomentar una mirada activa sobre los ambientes que la provincia protege. La convocatoria permanecerá abierta del 14 al 19 de julio y está destinada a personas mayores de edad, quienes podrán participar en las categorías amateur y profesional.

Durante esos seis días, el Parque permanecerá habilitado exclusivamente para la realización de los registros fotográficos entre las 15 y las 18 horas. La propuesta invita a capturar imágenes que reflejen la riqueza ambiental del lugar, desde sus especies vegetales y animales hasta sus paisajes y la estrecha relación entre el agua y la vida.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno de San Juan para fortalecer la educación ambiental y generar mayor conciencia sobre la importancia de conservar los ecosistemas provinciales, promoviendo la participación ciudadana a través de una actividad artística y de observación de la naturaleza.

Tres temáticas para descubrir el Parque

El certamen contempla tres ejes temáticos. La categoría "Aguas de Vida" propone retratar el vínculo entre el agua y la biodiversidad presente en el Parque. "Biodiversidad" está orientada al registro de especies vegetales, aves y otros detalles de la naturaleza, mientras que "Miradas del Parque" invita a capturar paisajes, senderos y espacios naturales desde una perspectiva creativa.

Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías en formato JPG o JPEG, con un peso mínimo de 5 MB por archivo. Las imágenes deberán haber sido tomadas exclusivamente dentro del Parque de la Biodiversidad y reflejar situaciones reales observadas en el lugar, sin intervenciones que alteren el contenido documental de la escena.

Cómo participar y cuáles son los premios

Las fotografías deberán enviarse al correo [email protected], indicando la categoría elegida y los datos personales requeridos en las bases y condiciones del certamen.

Entre los premios previstos para las imágenes seleccionadas se encuentran una mochila de campo, un termo, un bolso conservadora y un proyector portátil, elementos pensados para acompañar futuras experiencias de exploración y registro de la naturaleza.

Con esta convocatoria, la Secretaría de Ambiente busca que vecinos y aficionados a la fotografía se conviertan en protagonistas de la difusión del patrimonio natural sanjuanino, promoviendo el reconocimiento de la biodiversidad y de los espacios de conservación como parte esencial del desarrollo sostenible y del compromiso con las futuras generaciones.