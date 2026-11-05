El Gobierno de San Juan prepara el regreso de la operatoria individual del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que tendrá 1.000 créditos disponibles para que los sanjuaninos puedan construir sus casas en terrenos propios. El programa se financiará con parte de los recursos obtenidos por el Bono San Juan de US$600 millones y tendrá cambios en el porcentaje de financiamiento, los requisitos y el sistema de adjudicación.

El secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio, confirmó que el organismo trabaja en la implementación de esta herramienta y que la intención es que esté operativa durante 2027. La propuesta se sumará a la construcción de barrios y los sorteos de viviendas que lleva adelante la gestión de Marcelo Orrego.

"La operatoria individual que lleva el IPV va a dar alrededor de mil operatorias individuales en una primera instancia", afirmó Villavicencio, quien destacó que se trata de una herramienta muy utilizada por la clase media y que permite resolver necesidades habitacionales de familias que ya cuentan con un terreno.

Una de las principales modificaciones será que el IPV pasará de financiar del 80% al 100% de la construcción. "Históricamente se financiaba el 80%, hoy va a financiar el 100%. Se ha hecho una reestructuración en el proyecto, en la presentación del proyecto, en acotar la parte de metros cuadrados", explicó el funcionario en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Los requisitos y el sistema de adjudicación

La operatoria estará destinada a personas que tengan un terreno propio y escriturado a su nombre. No se trata de un programa para comprar lotes, sino exclusivamente para financiar la construcción sobre una propiedad existente. Además, deberán cumplir con los requisitos económicos y técnicos que establezca el IPV.

Villavicencio aclaró que la herramienta está pensada para quienes no tienen una vivienda y no cuentan con otra solución habitacional. También confirmó que se analiza implementar un sistema de sorteos para distribuir los créditos entre los inscriptos, con el objetivo de establecer un mecanismo transparente y justo que contemple la antigüedad de las solicitudes y permita distribuir los cupos.

En agosto, Elina Peralta del IPV había adelantado en DIARIO HUARPE que los 1.000 créditos podrían distribuirse en dos o tres sorteos y que la inscripción se realizaría digitalmente mediante Ciudadano Digital (CIDI). También se había informado que los terrenos debían contar con factibilidad de acceso a los servicios básicos.

Los planos y la devolución del préstamo

Otro de los aspectos que detalló Villavicencio es que el IPV cuenta con prototipos de viviendas previamente aprobados y consensuados con Planeamiento. Los beneficiarios podrán utilizar esos modelos para presentar sus proyectos y simplificar los trámites.

Sin embargo, la presentación deberá realizarse mediante un profesional matriculado, que será responsable del proyecto y de la ejecución de la obra.

Respecto de la devolución del dinero, el secretario reconoció que todavía se están evaluando las condiciones, aunque adelantó que los plazos serán similares a los de los barrios del IPV y podrían superar los 15 y 20 años.

"Se busca un equilibrio de poder que le sirva a la gente y que lo pueda devolver, y que el IPV pueda cobrar", explicó.

La operatoria individual había quedado en pausa mientras el Gobierno provincial priorizaba la finalización de los barrios que estaban en ejecución.

Textuales

Ariel Villavicencio / Secretario de Infraestructura