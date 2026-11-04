El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan anunció la apertura de inscripciones para una nueva capacitación destinada a fortalecer los conocimientos en negocios nacionales e internacionales y fomentar el desarrollo exportador de la provincia. Se trata de la segunda cohorte del Diplomado en Gestión Estratégica de Negocios Nacionales e Internacionales, que comenzará en noviembre de 2026 y contará con cupos limitados.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico y la Dirección de Comercio Exterior, con el objetivo de brindar herramientas para que más emprendedores, profesionales y pequeñas y medianas empresas puedan acceder a conocimientos vinculados al comercio exterior.

El diplomado tendrá una duración de cuatro meses, con actividades que comenzarán en noviembre y continuarán durante 2027. Las clases se dictarán semanalmente, los martes de 20 a 22, mediante distintas modalidades de formación.

Cómo será la capacitación

La propuesta contará con tres modalidades de cursado, desarrolladas junto a instituciones educativas de San Juan.

La capacitación presencial incluirá jornadas y talleres en institutos superiores técnicos de gestión pública y privada, con la participación del Instituto Superior Técnico Sarmiento.

Por otra parte, la modalidad híbrida se desarrollará mediante el Campus Virtual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), mientras que la formación a distancia estará orientada a herramientas pedagógicas y estará a cargo de la Universidad Católica de Cuyo.

El programa también contempla un cronograma semestral de actividades, con relevamientos y visitas a instituciones educativas para ampliar el alcance de la formación.

Cómo inscribirse

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y los interesados pueden completar el formulario en línea dispuesto por la organización.

Desde el Ministerio de Producción informaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar el trámite con anticipación.

También habrá formación para capacitadores

En paralelo, el Gobierno provincial llevará adelante la tercera edición del Programa Formador de Formadores en Comercio Internacional, una propuesta orientada a capacitar a docentes y asesores que posteriormente puedan transmitir esos conocimientos a productores y pequeñas y medianas empresas.

El programa busca generar un efecto multiplicador, facilitando el acceso a herramientas relacionadas con trámites aduaneros, logística, costos y procesos de exportación.

De esta manera, la iniciativa apunta a reducir las dificultades que enfrentan las empresas locales al momento de acceder a mercados internacionales, promover productos con mayor valor agregado y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional y laboral en San Juan.