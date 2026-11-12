El Ministerio de Minería, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan (FACSO-UNSJ) y el Foro de Abogados presentaron una diplomatura de posgrado en Derecho Minero y Procesal Minero. La propuesta está destinada a abogados y escribanos y busca fortalecer la formación de profesionales locales en los procedimientos y la normativa minera de la provincia.

El cursado comenzará el próximo 27 de noviembre y tendrá modalidad presencial, con encuentros cada quince días. La formación combinará contenidos teóricos y prácticos, con un cuerpo docente integrado por profesionales y especialistas de San Juan.

Una formación vinculada con la actividad minera local

La diplomatura abordará herramientas de derecho minero y procesal aplicadas a la realidad sanjuanina, además del análisis de normativa y procedimientos locales. La participación de profesionales y equipos técnicos de la provincia permitirá relacionar los contenidos académicos con la experiencia y los casos propios de la actividad.

La iniciativa apunta a enriquecer la preparación de los profesionales sanjuaninos frente a los desafíos que plantea el desarrollo minero. El objetivo es que puedan contar con conocimientos específicos para acompañar, desde sus distintas áreas de trabajo, las demandas de un sector en crecimiento.

Dónde y cuándo se dictará la diplomatura

El cursado se realizará cada quince días, los viernes en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ y los sábados en el Foro de Abogados. De esta manera, las instituciones impulsan una instancia de formación que articula el ámbito académico, profesional y público.

La presentación se realizó en la sala de reuniones del Ministerio de Minería y contó con la participación del ministro Juan Pablo Perea, la directora de Desarrollo Minero Sustentable, Mariana Azcona, y el director de Despacho Minero, Leandro Bazán.

Por la UNSJ estuvieron presentes el decano de la FACSO, Marcelo Lucero; el secretario de Posgrado, Daniel Gimeno; la directora de la diplomatura, Andrea Salas; y su codirector, Luis Sotomayor. En representación del Foro de Abogados participó su presidente, José Salinas, junto con otras autoridades.

Formación de capacidades profesionales en San Juan

A través de esta propuesta, las instituciones buscan promover la formación de capacidades locales y brindar herramientas específicas vinculadas con la actividad minera provincial. El Ministerio de Minería reafirmó su compromiso con la capacitación de profesionales sanjuaninos y con la generación de espacios de aprendizaje relacionados con las oportunidades y responsabilidades del desarrollo minero.