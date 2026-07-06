El oro representa el 98,1% de las exportaciones mineras de San Juan y el 89,5% de todas sus ventas al exterior, según el informe de origen provincial de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera correspondiente a los primeros cinco meses de 2026.

Hacia 2035, ese escenario cambiará radicalmente. El cobre se perfila como el nuevo motor de la economía sanjuanina, con exportaciones que podrían alcanzar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares anuales, según proyecciones de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

En el acumulado enero-mayo de 2026, San Juan exportó minerales por 964 millones de dólares, según el mismo informe oficial. El cobre generaría entre 15 y 20 veces ese monto en 2035, de acuerdo con las estimaciones de la CAEM.

El salto del cobre

La curva de crecimiento de las exportaciones de cobre se dará en dos etapas, según proyecciones de Bloomberg Línea. El primer escalón se proyecta hacia 2030, con exportaciones cercanas a los 4.600 millones de dólares, impulsadas por los primeros proyectos que entren en producción. El segundo salto llegaría a partir de 2032, cuando la cartera de proyectos madure en simultáneo y las exportaciones superen los 10.000 millones de dólares anuales, según la misma fuente.

San Juan concentra los proyectos de cobre más avanzados del país: Vicuña, Los Azules, Altar y El Pachón, según datos de la Secretaría de Minería y la CAEM. Vicuña y Los Azules ya cuentan con la declaración de impacto ambiental y podrían entrar en producción hacia 2030. La producción de cobre en San Juan podría alcanzar 1,2 millones de toneladas hacia 2035, según estimaciones de Bloomberg Línea.

El litio también crece, pero el cobre liderará

Las exportaciones de litio podrían superar los 11.000 millones de dólares en 2035, impulsadas por una producción estimada de 172.000 toneladas LCE y un crecimiento interanual del 48% en volumen, según proyecciones de Bloomberg Línea.

De acuerdo con estimaciones de la CAEM, el cobre pasaría a representar el 52% de las exportaciones mineras totales del país en 2035. El litio explicaría el 32% y el oro caería a menos del 10%.

El RIGI como catalizador

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumula proyectos mineros presentados por casi 50.000 millones de dólares, de los cuales ya está aprobado alrededor de un 42%, según datos del Ministerio de Economía. La minería concentra más de la mitad de los proyectos incluidos en el RIGI, según un informe de la consultora Empiria.

El informe de Empiria señala que la aprobación del régimen no es el punto de inflexión de un proyecto minero. La pregunta clave es cuántos de esos 50.000 millones de dólares logran concretarse.

El cambio de época para San Juan

El oro le dio a San Juan una década de crecimiento. El cobre promete una transformación de mayor escala, no solo por el volumen de las exportaciones, sino por el empleo, la infraestructura y el desarrollo de proveedores que traerá aparejado.

Según el informe de Empiria, los proyectos que hoy están en etapas previas a la construcción deben avanzar para que el cobre llegue a tiempo a la cita de 2032. De esa velocidad depende que San Juan se consolide como el nuevo polo del cobre argentino.