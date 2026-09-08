La pesca recreativa tendrá una jornada de capacitación especial en San Juan. La Dirección de Ecología Urbana de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizará “San Juan Pesca con Ciencia”, una propuesta que busca brindar herramientas para conocer, conservar y aprovechar de manera responsable los ambientes acuáticos y sus recursos pesqueros.

La actividad se desarrollará el sábado 19 de septiembre, desde las 8, en el Parque de la Biodiversidad, ubicado en El Pinar, Rivadavia. La capacitación tendrá una duración aproximada de diez horas y contará con la participación de profesionales e investigadores especializados.

Qué se aprenderá durante la jornada

Entre los principales contenidos estarán las características de los embalses y sus comunidades, junto con el estudio de especies como la trucha arcoíris y el pejerrey.

También se abordarán metodologías para determinar el crecimiento de los peces, reconocimiento de especies, aspectos relacionados con las pesquerías y distintas artes de pesca.

Uno de los ejes estará puesto en la conservación del pescado desde el momento de la captura hasta su consumo. Además, se tratarán parásitos de interés zoonótico, enfermedades y mortandades de peces, toma de muestras y buenas prácticas para la pesca recreativa.

La propuesta no será exclusivamente teórica. Los participantes también podrán acceder a instancias prácticas, entre ellas disección y reconocimiento de órganos, para profundizar el conocimiento sobre la biología de los peces.

Cómo participar

La capacitación está orientada a quienes busquen incorporar conocimientos sobre ecología, biología pesquera y manejo responsable de los ambientes acuáticos. Al finalizar la jornada, se entregarán certificados de participación.

La inscripción se realiza de manera online a través del formulario habilitado por la organización.

Inscripciones: Formulario oficial de inscripción