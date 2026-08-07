El Gobierno de San Juan avanzó en una nueva estrategia destinada a fortalecer la formación del capital humano en sectores considerados estratégicos para el desarrollo provincial, con especial foco en una minería más sostenible, innovadora y segura.

En ese marco, autoridades provinciales, representantes académicos y organismos especializados participaron de una reunión interinstitucional donde se analizaron herramientas de capacitación vinculadas a las nuevas demandas de la actividad minera.

El encuentro se desarrolló durante la misión oficial del proyecto MinJust – “Minerales para una Transición Justa en América Latina y el Caribe”, que recorrió Mendoza y San Juan entre el 3 y el 7 de agosto.

Capacitación, tecnología y seguridad laboral

Durante la reunión se plantearon líneas de trabajo orientadas a mejorar la preparación de profesionales y trabajadores, incorporando nuevos conocimientos relacionados con la transformación digital, la industria 4.0 y los estándares internacionales de seguridad.

El objetivo es acompañar el crecimiento de una actividad minera que requiere cada vez más personal capacitado para responder a los desafíos tecnológicos, productivos y ambientales.

Además, se destacó la importancia de la articulación entre el Estado, las universidades y el sector privado para generar oportunidades de formación y actualización permanente.

Una mirada hacia la transición energética

El proyecto MinJust busca fortalecer cadenas de valor vinculadas a minerales estratégicos en América Latina, promoviendo modelos productivos más sostenibles, inclusivos y resilientes.

La iniciativa tiene como protagonistas a Argentina, Brasil, Chile y Perú, con especial atención en recursos como cobre, litio, cobalto y tierras raras, considerados fundamentales para el proceso de transición energética mundial.

En San Juan, las acciones apuntan a preparar nuevas generaciones de profesionales y actualizar las capacidades de quienes ya forman parte del sector.

Participación de distintos sectores

Del encuentro participaron la ministra de Gobierno, Laura Palma; el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, Eric Laciar Leber; y representantes de distintas áreas del Ejecutivo provincial.

También estuvieron presentes la jefa de Gabinete de Producción, Verónica Zeghaib; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán Von Euw; el secretario técnico del Ministerio de Minería, Pablo Andrés Fernández; la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento; y el consultor experto de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (AHK Chile), Hernán Moreno Larrain.

Con estas acciones, San Juan busca consolidar una agenda de formación que acompañe el crecimiento de sus sectores productivos estratégicos, fortaleciendo la innovación, la competitividad y el desarrollo responsable de sus recursos.